Sánchez extiende el límite al gas natural a calefacciones centralizadas de vecinos

En medio de la incertidumbre por aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y el plan de contingencia energético, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido esta mañana en el Congreso a petición propia. Allí, y frente a los diputados, ha querido aprovechar su intervención para anunciar un nuevo paquete de medidas sociales. "Vamos a extender las tarifas reguladas a los hogares que conformen comunidades de vecinos con calefacciones centralizadas de gas natural, creando una nueva tarifa regulada para que se limite hasta finales de 2023 el incremento trimestral de los precios".

El pleno del Congreso de hoy ha estado cargado de tensión desde el primer momento. Así, gran parte de los diputados de Vox han llegado tarde al Congreso, interrumpiendo el inicio del discurso de Sánchez, como respuesta al breve 'plantón' que le hizo al Rey en el desfile militar de ayer. El ruido ha sido constante, con continuas interrupciones. Sánchez, en medio de ese ambiente de tensión, ha interpelado a los diputados del PP. "Señora Gamarra, ¿qué hacen todavía con un diputado en su grupo parlamentario (Alberto Casero) que tiene al Tribunal Supremo pidiendo el suplicatorio".

Después de enumerar las medidas sociales y los efectos positivos que, según Sánchez, han tenido en la sociedad, el presidente ha querido hacer un nuevo anuncio. "En primer lugar, vamos a reforzar el bono eléctrico, beneficiando a 1,3 millones de hogares. Vamos a incrementar en hasta un 15% la cantidad de energía con derecho a descuento y aumentar el porcentaje del 65 al 80% para vulnerables. En segundo lugar, vamos a crear una nueva categoría de consumidores eléctricos para aquellos trabajadores con bajos ingresos que tendrán derecho al descuento de un 40% en sus facturas".

Estas dos primeras medidas han estado acompañadas de un caluroso aplauso de sus diputados. Pero el presidente ha ido a más. "En tercer lugar, vamos a reforzar el bono social térmico en el año 2022 y 2023 para los hogares vulnerables, duplicando el presupuesto en ambos ejercicios". Sánchez ha asegurado que con estas medidas "vamos a beneficiar alrededor de un 1.700.000 hogares que se van a beneficiar de una reducción de hasta la mitad de sus recibos respecto a lo que pagarían hoy en el mercado". Unas medidas que supondrán "cerca de 3.000 millones de euros adicionales de los Presupuestos" y que protegerán, en su conjunto, "al 40% de los hogares de nuestro país".

Por otro lado, ha recordado las medidas sociales que ha llevado su gobierno para paliar los efectos de la inflación. Un paquete de ayudas que ha definido de ser "uno de los más ambiciosos de Europa". "Hemos llevado a cabo ayudas al sector agrícola, transporte, limitado el precio del butano y descontado 20 céntimos por litro de combustible. También hay que resaltar los 100 euros de descuento para estudiantes, el aumento de un 15% del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la rebaja del IVA del gas y la electricidad".

Además, también ha querido dejar claro el papel dominante de España en la política energética de Europa. "Tenemos que desligar la influencia del gas sobre el precio de la electricidad y llevaremos a cabo una reforma integral del mercado de gas. Esta frase que acaban de oír y que me han escuchado decir miles de veces durante este último año, no la he dicho yo, sino la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, el pasado mes de septiembre".