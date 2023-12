Sánchez ofrece autogobierno y gestión de tributos a Cataluña pero sin referéndum

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado receptivo a "un ejercicio de transparencia" respecto a las balanzas fiscales. Algo que ha explicado no se realiza desde la época del exministro de Economía, Pedro Solbes (2004-2009). Además, se ha declarado receptivo a la creación de una agencia tributaria propia para Cataluña, a propósito de la cesión del 100% de los impuestos a esta comunidad autónoma. Un punto que está recogido expresamente en los acuerdos de investidura entre Junts y el PSOE. Unas manifestaciones que ha realizado durante una entrevista en RAC1, previa al encuentro que mantendrá hoy en Barcelona con el presidente de la Generalitat Pere Aragonés.

Pero el tema dominante ha sido la inevitable cuestión catalana y, concretamente, la hipotética celebración de un referéndum de independencia. Sánchez ha apuntado que los nacionalistas deben aparcar su postura "de máximos" con el referéndum y a hacer un "ejercicio de pragmatismo" para facilitar acuerdos que permitan "reforzar el autogobierno" de Cataluña.En este sentido, ha negado que sera el siguiente paso tras la aprobación de la ley de amnistía en línea con las reivindicaciones de socios del Gobierno como ERC y Junts.

Sobre la amnistía ha matizado que se está poniendo "el contador a cero", pero no "la memoria a cero", puesto que hay que extraer "lecciones" de 2017. El referéndum de autodeterminación, ha reiterado, es la "propuesta de máximos del independentismo", pero "en la Constitución no cabe" y resulta "contraproducente para la superación de la fractura vivida durante la pasada década" porque "no resuelve el problema político".

Traspaso de Rodalies

Uno de los temas que abordará este jueves con Aragonès -con quien mantiene una relación "fluida y cordial"- es el traspaso integral de Cercanías, que será "complejo", aunque van a "intentar" cerrarlo antes de que termine esta legislatura. Sobre las reuniones que ya ha anunciado que mantendrá con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y con el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha señalado que "lo lógico" es que se celebren después de aprobarse la ley de amnistía.