Las sanciones impiden a Severstal pagar los intereses de las emisiones de bonos. 

La siderúrgica rusa Severstal ha anunciado este viernes que no puede pagar el cupón restante de una emisión de 800 millones de dólares de un Eurobono con vencimiento del 16 de marzo ni tampoco el de una emisión de 750 millones con vencimiento el 17 de abril. La compañía indicó en un comunicado que, "debido a la falta de aprobaciones regulatorias, técnicamente Severstal no puede pagar" los cupones de estas dos emisiones de bonos. "Severstal sigue comprometido a cumplir con sus obligaciones en virtud de los bonos de 2024 y 2022 y tiene fondos suficientes para hacerlo", recalcó no obstante. Explicó que resulta "complejo tratar con las partes involucradas en la operación" ante las sanciones occidentales impuestas al pago en divisas por parte de Rusia por su campaña militar en Ucrania.

Según la agencia rusa Interfax, en marzo, Severstal, cuyo principal propietario Alexéi Mordashov está sancionado por la Unión Europea (UE), informó que fue incapaz de pagar el cupón de un Eurobono, que acabó congelado. La empresa intentó pagar un 1% del interés (unos 12,6 millones de dólares) a los inversores como parte de una prueba para ver si el pago es aceptado por los bancos occidentales. Si hubiera sido aceptado los inversores habrían recibido el resto del interés adeudado, explicó entonces Severstal. Sin embargo, el pago fue bloqueado por un banco corresponsal extranjero. La compañía se ha dirigido al Departamento del Tesoro de EEUU, al Reino Unido y a las autoridades competentes en Luxemburgo e Irlanda para recibir licencias que le permitirían pagar los intereses.