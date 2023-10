El sector de las academias concentra el uso de los fijos discontinuos en la Educación. 

El número de profesionales de la Educación dados de alta en la Seguridad Social se redujo en más de 110.000 personas en el mes de junio con la llegada de las vacaciones escolares. En cambio, los datos de septiembre reflejan el fenómeno contrario, 'la vuelta al cole' deja un balance positivo de 85.000 nuevos trabajadores en este sector. Estas variaciones hicieron saltar las alarmas sobre un posible uso fraudulento del contrato fijo discontinuo en la enseñanza, por el que en lugar de pagar las vacaciones de los profesores estos serían enviados a la inactividad con la opción de cobrar el paro. Los primeros datos de la Inspección de Trabajo apuntan a que esta práctica no se da de forma generalizada, pero sí es relevante en el sector de las academias.

"La Inspección de Trabajo lleva a cabo un seguimiento muy detallado de cómo están funcionando este tipo de contratos (fijos discontinuos) en el sector de la educación y podemos establecer como conclusiones provisionales, sin perjuicio de que la campaña tenga que culminarse, que no hay un uso generalizadamente irregular del fijo discontinuo en esta actividad" ha explicado este martes el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, en la rueda de prensa para dar cuenta de los datos de empleo. Además, el 'número dos' del Ministerio de Trabajo y Economía Social ha reconocido que existe temporalidad en este sector pero lo atribuye a las prácticas de las comunidades autónomas, que se encargan de los procesos de contratación.

No obstante, el secretario de Seguridad Social, Borja Suárez, ha matizado que el escenario es muy diferente en cada uno de los modelos educativos, esto es en los centros públicos, concertados, privados y los que se denominan como "otros", categoría en la que tienen cabida las academias, los centros deportivos o las escuelas de idiomas. "El impacto que hemos apreciado sobre la caída y la subida durante el verano y ahora, es que la recuperación después del verano de los fijos discontinuos no tiene nada que ver con la educación pública, concertada y algo, pero no mucho, con la privada; donde se concentra (el uso de fijos discontinuos) es en el cuarto ámbito de otros centros" ha explicado el responsable del Ministerio encabezado por Escrivá.

Suárez ha subrayado que se trata de una "dimensión pequeña" frente a la percepción de que hay una práctica sistemática por la que los profesores son despedidos con el fin del curso escolar. "Una vez identificado donde se produce, tenemos que valorar las actuaciones a llevar a cabo", ha asegurado este martes sin descartar que la Inspección inicie nuevos procesos centrados en la educación no reglada, aunque el Gobierno está a la espera de las conclusiones definitivas de la primera revisión.

El sector se escuda en el fin de los exámenes de septiembre

"El uso de los fijos discontinuos está muy extendido en el sector, pero no es una cuestión de fraude, sino que obedece a la lucha de la enseñanza contra la eliminación de la convocatoria de exámenes de septiembre, que se remonta a 2017", apunta en conversación con La Información el presidente de la Asociación de Academias de Enseñanza de Madrid (ASCADE), Antonio Barbeito. El portavoz traslada que los meses de junio, julio y agosto suponían un 30% de la facturación anual que en el caso de la Comunidad de Madrid han perdido, dado que la UNED es la única que tiene exámenes tras el verano. Una situación que asegura, se ha agravado tras la covid.

Barbeito es el propietario de las academias Mundo Estudiante que cuentan con 11 centros físicos además de un centro digital y admite que en el periodo estival la demanda es "irrisoria", por ello defiende que no puede equipararse con la formación reglada en la que se abona una cuota anual. Desde ASCADE explican que el modelo más habitual de negocio es un trabajador por cuenta propia que cuenta con "profesionales satélite" para cubrir la demanda de las diferentes, lo que está lejos de asimilarse a un centro de estudios ordinario, "son dos realidades diferentes que tienen en común la palabra enseñanza", concluye.

Los fijos discontinuos han ganado peso en la Educación tras la aprobación de la reforma laboral, ya que a pesar de no ser una modalidad nueva de contratación, su uso anterior era prácticamente anecdótico. El presidente de ASCADE argumenta que antes de 2022 se usaban los contratos temporales de duración determinada, los más habituales cubrían los nueve meses del curso académico -de septiembre a junio- pero la penalización de estos contratos de la última norma y la restricción del contrato temporal a un número máximo de días al año ha hecho que recurran a esta figura.

Precisamente este era uno de los efectos perseguidos por la reforma de 2021, que los trabajadores temporales pasasen a la modalidad fija discontinua, con el fin de que estos trabajadores ganasen estabilidad. La empresa puede mandar a uno de estos empleados a la inactividad cuando lo estime oportuno, pero tiene la obligación de reactivarlo cuando se den las condiciones reflejadas en el contrato. De hecho, el secretario de Empleo ha celebrado que "se ha producido un enorme viraje hacia la calidad del empleo en el ámbito educativo", como prueba el hecho de que los porcentajes de incorporación al curso escolar son inferiores a los años anteriores.