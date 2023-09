La Seguridad Social te puede conceder una pensión de incapacidad aunque no cumplas este requisito

No haber cotizado a la Seguridad Social o no haberlo hecho durante el tiempo suficiente no impide cobrar una prestación social por jubilación en España: es posible recibir una pensión no contributiva. Este es el caso de los trabajadores que sufren una invalidez. Precisamente para ellos, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) prevé la asistencia médica y farmacéutica gratuita y el acceso a servicios complementarios. Además, es posible que el organismo dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por José Luis Escrivá, apruebe la pensión de incapacidad o invalidez aunque no se cumpla uno de sus requisitos.

La Seguridad Social contempla cuatro grados de incapacidad permanente: parcial, total, absoluta y de gran invalidez. Con el primer tipo se puede seguir trabajando en la misma profesión, mientras que con la absoluta es posible volver al mercado laboral, pero a un trabajo distinto, no al habitual. Aún así, está permitido compatibilizar la pensión con otras actividades laborales que no entren en conflicto con el grado de invalidez que ha reconocido un Tribunal Médico.

Aunque se puede saber qué patologías se contemplan para conceder la incapacidad permanente gracias a las sentencias de casos previos, no hay un listado acreditado en el que se indiquen qué tipo de enfermedades dan lugar a esta prestación. Para acogerse a esta situación, el trabajador tiene que pasar por un Tribunal Médico que determinará si es absoluta o permanente. Es así cómo se establece el tiempo y la cuantía del ingreso que percibirá el ciudadano.

Requisitos para recibir una pensión de incapacidad



Como ocurre con el resto de prestaciones similares que gestiona la Seguridad Social, para acceder a la pensión de incapacidad permanente los beneficiarios deben tener entre 18 y 65 años. Estos pueden recibirla hasta que su estado de salud mejore, por fallecimiento o por el reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación. A este se unen otros requisitos:

Residir en territorio español , al menos, durante un periodo de cinco años, de los que dos deben haber sido consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud.

, al menos, durante un periodo de cinco años, de los que dos deben haber sido consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud. Certificar una discapacidad en un grado igual o superior al 65% .

. No disponer de rentas suficientes para sobrevivir, es decir, que los ingresos anuales para 2023 sean inferiores a 6.784,54 euros. Cada año, se marca un límite económico a partir del cual no es posible acceder a la prestación, pero no solo se toman en consideración las rentas propias, sino también los ingresos de los familiares con los que se convive.

A su vez, el tiempo que hay que cotizar para recibir la pensión de incapacidad permanente depende de su grado, ya que los trabajadores deben cubrir el periodo mínimo, a pesar de que hay excepciones: aquellos cuya situación se deba a un accidente, laboral o no, o una enfermedad profesional. En general, para contar con el ingreso de la prestación absoluta, los menores de 31 años tienen que haber cotizado un tercio del periodo entre los 16 años y el fin de la baja médica, y los mayores de 31 años deben contar con un cuarto del periodo entre los 20 años y el hecho causante, con un mínimo de cinco años y del que una quinta parte tenga lugar en los últimos diez años. En el caso de la gran invalidez, es necesario acreditar, como mínimo, 15 años, tres de ellos en los últimos diez años anteriores a la incapacidad.

Cuánto se cobra de pensión por incapacidad permanente



Una de las cuestiones que más preocupa a quienes tienen reconocida una incapacidad permanente es cuánto dinero cobrarán de pensión no contributiva de invalidez íntegra y lo cierto es que son 484,61 euros mensuales, repartidos en 14 pagas.

Asimismo, las personas que disfruten de una pensión no contributiva de invalidez que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 75% y acrediten la necesidad de que otra persona les ayude para realizar los actos esenciales de la vida, percibirán también un complemento del 50% de los 6.784,54 euros anuales. Por tanto, el importe sería de 3.392,27 euros anuales.