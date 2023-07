Self Bank lanza el depósito a tres meses más rentable del momento al 3,05% TAE

Selfbank se posiciona como el banco que mejores depósitos ofrece a sus clientes, acercándose al 3,1% TAE. En concreto, la rentabilidad de esta nueva imposición a plazo fijo se sitúa en el 3,05% a tres mees, lo que le convierte en el mejor producto a corto del momento, según ha recogido Europa Press tras un comunicado del banco.

No obstante, la entidad bancaria también apuntaba que para beneficiarse de esta rentabilidad, se debe ingresar dinero "nuevo" es decir, si el cliente dispone de una cuenta en Self Bank con dinero, no será posible utilizar ese mismo para el depósito sino que tendrá que ser ahorros procedentes de otras entidades.

Al mismo tiempo, otro de los requisitos que fija la entidad es que establece una cantidad mínima y una cantidad máxima para sus clientes con dinero "nuevo". Para el precio mínimo, será necesario disponer de al menos 1.000 euros, mientras que para la cantidad máxima posible es de 1.000.000 de euros.

Disponible dentro de una semana

El depósito se puede contratar desde el 10 de julio hasta el 31 de agosto de 2023, pagándose los intereses al vencimiento del depósito. El producto no conlleva ninguna comisión, no es renovable y es susceptible de cancelación por parte del cliente en cualquier momento, perdiéndose en ese caso el derecho a percibir los intereses.

Este producto complementa la actual oferta de ahorro del banco en el segmento de los depósitos. De hecho, Self Bank también dispone de un depósito a un año al 2% TAE, con un importe mínimo de 50.000 euros y máximo de 500.000 euros; y otro a dos años al 2,75% TAE, con un importe mínimo de 15.000 euros y máximo 500.000 euros.

Asimsimo, Self Bank ofrecía desde el pasado 1 de junio la remuneración de su cuenta ahorro a un 2% TAE para aquellos clientes con vinculación que tuvieran al menos un mínimo de 20.000 euros distribuidos en fondos de inversión o en Exchange Traded Funds, más conocidos como ETFs.