El SEPE avisa: te puede quitar el subsidio para mayores de 52 años por esta razón

Encontrar un nuevo empleo en España cuando se tiene cierta edad no es sencillo. Es por ello por lo que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) gestiona ayudas económicas que se dirigen a las personas que se encuentran en esta situación, como es el caso del subsidio por desempleo para mayores de 52 años. A este pueden acceder quienes han perdido su trabajo y están cerca de la edad legal de jubilación, pero no tienen derecho a cobrar una pensión ni el paro, al haberlo agotado o no haber cotizado el tiempo suficiente a la Seguridad Social. Para poder recibirlo es fundamental cumplir los requisitos que fija el organismo público dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por Yolanda Díaz, ya que, de lo contrario, se corre el riesgo de perder este ingreso.

Este subsidio aspira a proporcionar un respaldo económico a las personas mayores de 52 años que se han quedado sin trabajo y que, por ende, tienen mayores dificultades para reincorporarse al mercado laboral. Por ello, una de sus características principales es que se puede recibir hasta que se alcanza la edad de jubilación y se tiene derecho a cobrar la pensión contributiva, siempre y cuando no se haya encontrado antes trabajo.

A su vez, los beneficiarios pueden percibir la prestación al tiempo que se trabaja y se obtiene una remuneración salarial. De acuerdo con el SEPE, es posible compaginarlo con un trabajo cuando se disponga de un contrato a tiempo completo, de forma indefinida o temporal, de más de tres meses de duración. Por su parte, la empresa debe completar el importe del subsidio hasta el del salario.

Estos son los motivos por los que el SEPE te quita el subsidio

Como ocurre con el resto de las ayudas que están en manos del SEPE, este organismo puede retirar el cobro del subsidio para mayores de 52 años a quienes cometan infracciones graves, tal y como indican en su página web. Una de ellas es rechazar una oferta de empleo que el organismo público considere “adecuada” y que haya ofrecido la administración o agencias de colocación, salvo que haya causa justificada.

En caso de que los beneficiarios cometan estas infracciones, el SEPE contempla una pérdida de tres o seis meses de la prestación o una extinción de la misma, si ocurre en reiteradas ocasiones.

Pero esto no es todo: el servicio público también identifica como infracción grave y, por tanto, retira el subsidio, a quienes se nieguen a participar en programas de empleo o de colaboración social, inserción laboral o acciones de promoción, formación o reconversión profesional, que ofrezca el SEPE.

Cuánto dinero se cobra con el subsidio para mayores de 52 años

Para poder cobrar la prestación, los solicitantes tienen que estar desempleados e inscritos como demandante de empleo, haber cotizado 15 años, como mínimo, para la pensión de jubilación, suscribir el compromiso de actividad y que los ingresos mensuales no superen el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir, los 750 euros al mes.

Quienes reúnan las condiciones que se han detallado con anterioridad pueden recibir el subsidio para mayores de 52 años, cuya cuantía es de 480 euros mensuales. Esto supone el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

La cuantía de esta ayuda experimentó una subida a finales de 2022, después de que el Gobierno de España aprobara el aumento del IPREM hasta los 600 euros, tal y como se recoge en los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Así, ha pasado de los 463,21 euros mensuales a 480 euros al mes.