UGT y CCOO alertan de que habrá más conflictos si no hay subidas de salarios

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han advertido este miércoles de que si no se negocian subidas salariales habrá más conflictos "importantes" y han urgido a la patronal CEOE a sentarse para abordar un nuevo acuerdo de negociación colectiva (AENC). Durante su intervención en el VI Congreso Anual de la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales, Álvarez ha subrayado que debe ser un año "de subidas de salarios" porque de lo contrario "tendremos conflictos importantes".

"El de Cádiz solo es uno", ha señalado Álvarez, que ha insistido en que hay "margen" para hablar sobre si la inflación es "coyuntural o no" y ver qué hacer, en ese marco de la negociación colectiva, para que "no se convierta en definitiva". "No creo que la subida de salarios sea un elemento inflacionista", ha apuntado el líder de UGT, que ha recordado que España acumula "muchos años con moderación salarial importante".

En la misma línea, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha incidido en que el periodo de "recuperación salarial en España debe continuar" y que, de lo contrario, "es más que previsible abrir un episodio conflictivo".

"No pedimos trasladar el 5 % (...) pero hay margen para subida salarial vía negociación colectiva", ha resumido Sordo.

"No es solo Cádiz (...) intentemos reconducir (...) hay márgenes para una recuperación intensa de los salarios", ha añadido el líder de CCOO.

Ninguno ha abogado así por una vinculación directa de salarios a lo que está ocurriendo con la inflación en estos últimos meses -con tasas del IPC por encima del 5 %- pero sí por iniciar la negociación de ese marco del AENC, donde patronal y sindicatos consensúan, entre otros aspectos, una horquilla de alzas salariales para la negociación de convenios.

POSIBILIDADES DE ACUERDO EN LA REFORMA LABORAL

Sobre la negociación en la reforma laboral, Álvarez ha señalado que hay "un 50 %" de posibilidades de cerrarla con acuerdo de todas las partes y ha reconocido que las principales dificultades pasan por el tema de la contratación, que se aborda precisamente en la reunión de este miércoles.

Álvarez también ha pedido "no dar por hecho" el acuerdo de los sindicatos con el Gobierno.

Para CCOO, ha insistido Sordo, la condición para llegar a un acuerdo es que se recuperen los "equilibrios rotos" en la negociación colectiva en reformas anteriores.

También ha subrayado la importancia de "poner trabas al despido" en el marco de las medidas que se quieren poner en marcha para atajar la elevada temporalidad y reducir la precariedad laboral mientras se apuesta por la flexibilidad interna.

Que ante las crisis, ha subrayado, el despido sea el "último recurso" y la adaptación de jornada "el más usado".