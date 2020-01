Cómo dejar de pagar comisiones por tu tarjeta de débito: los tres pasos a seguir

Las tarjetas de débito suelen conllevar costes de emisión y mantenimiento que pueden ascender a casi 40 euros anuales, además de otros gastos relativos a su operativa como la comisión por extracción de efectivo en cajeros ajenos a la entidad.

Los expertos del comparador financiero HelpMyCash.com aclaran que no todos los bancos obligan a pagar estos gastos. Algunas entidades cuentan con una política de cero comisiones que permite a sus clientes beneficiarse del uso de las tarjetas de forma gratuita.

Los siguientes consejos te ayudarán a dejar de pagar por este servicio bancario o, al menos, a no pagar más de la cuenta:

1. Hazte cliente de un banco sin comisiones

Más bancos de los que pensamos no cobran por la emisión de sus tarjetas de débito e, incluso, de crédito. De hecho, la mayoría ofrece cuentas que no nos van a cobrar costes, no solo por los plásticos, tampoco por el mantenimiento o administración de la cuenta o por las transferencias SEPA (envíos de dinero a otros bancos ubicados en la zona euro).

No obstante, si nuestro perfil como cliente es tradicional, es decir, no hacemos uso de la banca a distancia (app móvil, banca online o banca telefónica), va a ser complicado dejar de pagar comisiones por estos servicios, puesto que es el primer requisito que va a exigir el banco.

Si, por el contrario, estamos acostumbrados a realizar la operativa básica a través de Internet o de nuestro teléfono móvil, eliminar las comisiones en las tarjetas bancarias será pan comido. Es tan sencillo como consultar qué bancos no cobran por la operativa básica en comparadores como HelpMyCash.com.

2. Cumple requisitos o cambia de cuenta

Si actualmente pagamos una comisión por nuestras tarjetas, pero nos gusta el banco y no nos merece la pena trasladarnos a otra entidad, ¿qué podemos hacer? En este caso, los expertos recomiendan solicitar información en nuestro banco acerca de otro tipo de cuenta con mejores condiciones o bien asegurarnos de que cumplimos con los requisitos de la actual.

Las cuentas nómina ofertadas por la mayoría de las entidades suelen ofrecer tarjetas de débito gratuitas. Si contamos con un ingreso mensual periódico, ya sea una nómina, pensión o prestación por desempleo, es posible que nuestro banco disponga de una cuenta para escapar de los costes básicos. Eso sí, es probable que para no tener que pagar comisiones no sea suficiente con la nómina, sino que haya que cumplir algún requisito extra.

En caso de que no exista la opción de cambiar de tipo de cuenta, siempre podemos negociar con el banco. Si nuestro perfil es bueno, seguramente la entidad proceda a eliminar este coste para conservarnos como cliente.

3. Cancela las tarjetas que no usas

Según un estudio de Mastercard España, los españoles contamos de media con 1,8 plásticos, predominando la tarjeta de débito por encima de la de crédito.

Si estamos pagando comisiones por tarjetas a las que no les damos uso, ya va siendo hora de preguntarnos si realmente nos merece la pena conservarlas, teniendo en cuenta que existen opciones gratuitas en el mercado, tanto de débito como de crédito.

Cancelar una tarjeta de débito es sencillo, solo será necesario comunicarlo a nuestro banco. Probablemente, podamos hacerlo a través de la app, realizando una llamada o acercándonos a la sucursal.