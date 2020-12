Tirón de orejas de Iberia al Gobierno: "Sin turismo no saldremos de la crisis"

"A nadie se le ocurriría llegar al Gobierno noruego y decir que se tiene que dejar de utilizar el petróleo, que es la principal fuente de riqueza del país, aparcarlo e incluso hablar mal de él. Pues es lo que se están haciendo desde algunos lugares y ministerios de este país, desde los que se está hablando mal del turismo, que es nuestro petróleo. Eso es lo que no podemos hacer en España". El director corporativo de Iberia, Juan Cierco, ha realizado este jueves en una jornada organizada por Deusto Business School una encendida defensa de la aportación crítica del sector turístico a la economía española y ha cuestionado el discurso mantenido desde algunos ámbitos del Gobierno sobre la necesidad de cambiar el modelo productivo a costa de la tradicional fuente de riqueza que ha sido el hoy denostado 'turismo de sol y playa'.

"El turismo es nuestro petróleo y tenemos que cuidarlo, protegerlo y reforzarlo", ha continuado. "Sin el turismo España no va a salir de esta crisis y sin conectividad aérea no habrá turismo", ha remachado, recordando que el 80% del turismo extranjero que entra en España lo hace por vía aérea. El directivo de Iberia ha lamentado que la estrategia del Gobierno pretenda sacudirse la tradicional dependencia económica del turismo haciendo más pequeña la tarta de la riqueza nacional y no apuntalando la fuente de riqueza que es el turismo y tratando de "hacer más grande la tarta". "España no puede dejar de enarbolar la bandera que ha dado de comer a la economía española durante tantos años", ha advertido.

Cierco observa cierta fragilidad en la estrategia española sobre conectividad aérea. Señala que el objetivo del Gobierno debería ser garantizar corredores seguros desde el punto de vista sanitario y entiende que iniciativas como la del Gobierno canario de solicitar a los turistas que llegan del extranjero un test de antígenos en lugar de un PCR como ocurre para los españoles no contribuyen a facilitar las cosas. "Es necesario garantizar una armonización", ha reclamado, argumentando que no es de recibo que sea más sencillo moverse a Canarias para un turista alemán que para un español. Considera que no sólo es un problema española sino que también está ocurriendo a nivel europeo, donde cada país ha seguido un protocolo diferente. "No estamos compitiendo entre países, estamos compitiendo entre 'hubs' y esto no ayuda", ha asegurado.

El alto directivo de Iberia ha pedido también mayor proactividad al Gobierno en el debate europeo sobre la conectividad aérea y ha reclamado también al Gobierno que asuma el liderazgo para armonizar la conectividad aérea en Europa, "aunque solo sea por la importancia que tiene para nuestra economía"