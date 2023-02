Los trabajadores que cobren el nuevo SMI deberán presentar la Renta 2023

El recién aprobado Salario Mínimo de 1.080 euros brutos al mes con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2023 arroja luces y sombras a los más de tres millones de trabajadores asalariados en España. He aquí el quid de la cuestión. Por un lado, el nuevo SMI queda fijado en 15.120 euros brutos anuales.

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, liderado a día de hoy por María Jesús Montero, ha incrementado este año el salario bruto anual a partir del cual se empieza a pagar el IRPF desde los 14.000 euros anuales vigentes en la actualidad hasta los 15.000 euros anuales recogido en los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Ahora bien, quienes tengan unos ingresos anuales inferiores a los 15.000 euros brutos están exentos de hacer la declaración de la Renta.

Así se eleva el mínimo de tributación de los 14.000 a los 15.000 euros para contribuyentes solteros y sin hijos y de 18.000 a 19.000 a asalariados con dos hijos. En resumidas cuentas, los empleados que cobren el Salario Mínimo, estén solteros y no tengan hijos, deberán presentar la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio de 2023. Es decir, no la que se celebrará en abril de este año, que corresponde a la de 2022, si no la siguiente. Pero aún hay más.

evolución salario mínimo hasta 2023 Ministerio de Trabajo y Economía Social

Novedades fiscales para los que cobran 22.000 y los 35.200€

La Agencia Tributaria ha introducido otra novedad en el reglamento para los contribuyentes que cobran entre los 22.000 y los 35.200 euros a los que se extiende los ajustes en las retenciones para subsanar los ya conocidos como "errores del santo", si bien favorece a este grupo de contribuyentes.

De esta forma, con la nueva tabla disminuirán las retenciones mensuales de IRPF de miles de españoles a partir de este mismo mes de febrero. Ya que el cambio de retención de una persona que cobraba 22.000 euros era de 1. 186 euros, mientras que la de una que cobrara un solo euro más era de 2.303 euros. En cualquier caso, la AEAT ha desarrollado un simulador para que cada persona pueda calcular su caso concreto.

¿Cuánto me van a retener de IRPF en 2023?

En primer lugar, los contribuyentes por IRPF deben ser conscientes de que el porcentaje final que se paga se divide, en realidad, en dos tramos: el estatal, que va a parar al Gobierno y el autonómico, que gestionan las comunidades autónomas. Asimismo, el IRPF es un impuesto progresivo o, dicho de otro modo, va aumentando según crecen los ingresos, por lo que también se incrementan los tipos porcentuales.

Además, otro punto a tener en cuenta es que la empresa está obligada la retención del IRPF en la nómina conforme a los tramos establecidos. Así se recoge en el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).