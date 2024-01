Transición Ecológica 'bloquea' centenares de nudos para concursos de acceso a la red.

El Ministerio para la Transición Ecológica mantiene 'bloqueados' centenares de nudos de la red de transporte para concursos de acceso a instalaciones de generación de energía eléctrica que utilicen fuentes renovables y también para instalaciones de almacenamiento. Es decir, que los promotores de proyectos renovables que quieran enchufarse a la red en los nudos afectados no pueden hacerlo bajo petición, sino que deben esperar hasta que se celebre la 'subasta'.

En concreto, entre el 29 de junio de 2021 y el 25 de enero de 2024, la Secretaría de Estado de Energía ha dictado ocho resoluciones para un acuerdo de celebración y, según los datos recabados por La Información, hay alrededor de 300 nudos afectados. No obstante, en las resoluciones no se especifica cuánta potencia saldrá a concurso. Tampoco se aclara si es para módulo de generación de electricidad síncrono (MGES) o módulo de parque eléctrico (MPE). Además se puede reservar capacidad para solicitudes de autoconsumo según el Real Decreto-ley 6/2022.

Hasta la fecha no se ha celebrado ningún concurso ordinario, solo el de transición justa del nudo Mudéjar, al que estaba conectado la antigua Central Térmica de Andorra y que se ha adjudicado Endesa. Cuando la potencia reservada para concurso supera los 10 gigavatios (GW), podrán celebrarse varios concursos sin que el plazo que transcurra entre cada uno de ellos supere los seis meses.

"Los concursos aún no se han celebrado con la intención de conseguir una incorporación ordenada de la nueva potencia renovable en el sistema eléctrico. REE sigue recibiendo peticiones de acceso en los nudos no reservados para concurso y en la actualidad se está tramitando suficiente potencia como para ir cumpliendo los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para los próximos años. El Miteco lanzará los concursos en el momento en que detecte su conveniencia, atendiendo a criterios que minimicen el impacto ambiental y maximicen los beneficios socioenómicos", explican a este medio fuentes de la cartera que dirige Teresa Ribera.

Los proyectos renovables esperan 'sine die'

La resolución más reciente afecta a los nudos de Juia (Cataluña), Jundiz (País Vasco) y Vitoria (País Vasco), los tres con una tensión de 200 kV, y Pesoz (Asturias), con una tensión de 400 kV. En este sentido, lo que indica esto es que los nudos se reservan para celebrar un concurso más adelante, es decir, 'sine die', de modo que su capacidad deja de estar disponible. No supone que se vaya a sacar a concurso ahora. En este sentido, desde el sector valoran positivamente los concursos, pero instan a Transición Ecológica a ejecutarlos de manera casi instantánea una vez aflore la potencia disponible para que los proyectos de generación renovable que se quieran conectarse a la red no tengan que esperar.

El artículo 20.5 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, establece que la capacidad de acceso que se libere o aflore en los nudos donde se haya acordado la celebración de un concurso se irá agregando a la capacidad inicial que motivó la resolución y será reservada para el concurso que habrá de convocarse, sin que, por lo tanto, esa capacidad pueda ser otorgable aplicando el criterio general recogido en el artículo 7 de dicho real decreto.

Debe liberarse o aflorar una potencia de 100 MW o más

Los concursos se celebran por tres motivos: cuando se introducen nuevos nudos mediante un nuevo proceso de planificación de la red de transporte de energía eléctrica o si se modifican aspectos puntuales del plan vigente -como ha ocurrido recientemente-; cuando hay nudos en los que se libera capacidad de acceso por la pérdida de los permisos de acceso (artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2020); o cuando hay nudos en los que aflora una nueva capacidad por cambios normativos en los criterios de cálculo de la capacidad de acceso o por actuaciones de mejora en las redes de transporte y distribución.

Por su parte, en los tres supuestos, la disponibilidad, liberación o afloramiento de capacidad deberá ser igual o superior a 100 MW en el caso de nudos ubicados en el sistema eléctrico peninsular, o igual y superior a 50 MW en nudos ubicados en los territorios no peninsulares. Red Eléctrica de España (REE), en calidad de operador del sistema eléctrico, remite a el primer día hábil de cada mes a la Secretaría de Estado de Energía un informe en el que se detallan los nudos en los que hay liberación o afloramiento de capacidad.

"No deberían salir solo estos nudos, si no todos. Deberían salir a subasta de la forma más transparente posible e incluso en bloques pequeños que permitan una mayor concurrencia. Todo lo que no sea esto, mantendrá el sistema como está con todos los nudos en manos de pocas empresas y montando macroplantas que no hacen más que aumentar los servicios complementarios de REE y, además, provocan más cortes de generación. La red en muchos nudos está congestionada, lo que está forzando 'curtailments' (vertidos) en bastantes horas”, señala Carlos Martín, director de Operaciones de Enerjoin.

Asimismo, subraya que si existiera una generación más distribuida, "seguramente se podría llevar la energía a todos los nudos de consumo de una forma más directa", lo que provocaría que fuera más económica para el consumidor y más rentable para el generador. La última propuesta de orden reguladora para la concesión de capacidad salió a información pública en septiembre, pero un Gobierno en funciones por aquel entonces dejó sin fecha cualquier previsión para su celebración. También ha sido sometida ya a trámite de audiencia e informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y es para módulos de generación de electricidad síncronos de procedencia renovable. Afecta a los nudos de Garoña 220 kV, Guardo 220 kV, Lada 400 kV y La Robla 400 kV. También se incluía el de Mudéjar citado al principio.

Compromiso con el territorio por parte de los 'concursantes'

Según el Ministerio para la Transición Ecológica, el objetivo de esta propuesta es aflorar nueva potencia renovable y optimizar su potencial con la generación de beneficios socioeconómicos para las zonas afectadas por los cierres de centrales térmicas mediante un procedimiento para su concesión. También destaca la importancia de contribuir a la flexibilidad y estabilidad del sistema energético, además de favorecer la penetración de nuevas instalaciones renovables mediante la instalación de MGES.

En este sentido, para la zona afectada por el cierre de las correspondientes centrales térmicas se ha establecido un procedimiento que condiciona la emisión de los permisos de acceso y conexión por parte de Red Eléctrica a la presentación de compromisos como la creación de empleo, la recualificación profesional y el autoconsumo. Las centrales que en el futuro se desenchufarán de la red y se incluyen en esta propuesta de orden son la nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y las térmicas de Velilla (Palencia), Lada (Oviedo) y La Robla (León).