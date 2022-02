Del IRPF de los jubilados en 2022 hasta los requisitos de la 'paguilla' de marzo

En las últimas semanas, los jubilados han recibido la que será la última paguilla de enero de 2022, tras la vinculación de las prestaciones con el IPC. Además, han recibido las primeras nóminas, tras el incremento del 2,5% para las contributivas y del 3% para las no contributivas fijado para este año. Mientras tanto, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sigue perfilando el que será ya el 'macrofondo' de pensiones público.

Con todo, repasamos las últimas noticias de pensiones y jubilados que merecen ser destacas.

¿No has recibido la paguilla?

Todavía hay muchos pensionistas que demandan o cuestionan qué ha ocurrido con su 'paguilla' o por qué no la han recibido. En este supuesto, es necesario destacar que no todos la reciben. Su abono depende de la forma de cobro mensual. Es decir, si las pensiones se reciben en 12 meses no se podrá cobrar. Mientras, aquellos que las perciban en 14 meses, sí la cobrarán. Veamos, a continuación, que prestaciones se abonan en 14 meses y cuáles en 12.

Las pensiones de jubilación, las de viudedad y orfandad, aquellas en favor de familiares se abonan a través de 14 pagas anuales: 12 ordinarias y 2 extraordinarias. Aquellas que conviene distinguir son las pensiones de incapacidad permanente:

Si la pensión se abona por una enfermedad común o accidente no laboral, el cobro se hará en 14 meses.

Por otro lado, si deriva de accidente de trabajo y enfermedad profesional, se abona en 12 mensualidades, ya que las pagas extraordinarias están prorrateadas en las mensualidades.

El 'plus' que llegará en marzo

Hay un sector entre los pensionistas que en marzo recibirán una buena noticia. Hablamos, pues, de otra de las novedades de este año: el nuevo complemento económico para aquellos que se hayan jubilado de forma anticipada en los últimos 20 años y que tengan largas carreras de cotización. El objetivo de este complemento es compensar a aquellos pensionistas que se retiraron de la vida laboral antes de tiempo y que tienen reconocida una prestación inferior a la que tendrán los trabajadores que se retiren a partir de este año en sus mismas condiciones, gracias a la aplicación de los nuevos coeficientes.

Eso sí, no todos los pensionistas podrán recibir esta ayuda. Los ciudadanos que quieran recibir este complemento tienen que cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, tienen que haber accedido a la jubilación de manera anticipada entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2021. En el caso de haber accedido a la jubilación de forma voluntaria, tienen que haberse retirado como máximo dos años antes de alcanzar la edad legal de retiro.

Sobre la subida de pensiones y la retención

Los pensionistas pudieron pensar que la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno podía ser un alivio para unos ahorros castigados por la subida de precios de los últimos meses. Sin embargo, la última apreciación de la pensión llega con un asterisco que afecta a cerca de 370.000 jubilados.

La elevación del tipo de retención aplicable en el IRPF rebajará hasta el 56% la cantidad de mejora para un preceptor de la pensión máxima. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, destacó estos últimos días que la subida de las pensiones supondrá 650 euros anuales extra (400 son por la subida del 2,5% y otros 250 por la "paguilla" compensatoria por la desviación de la subida de 2021 frente a la inflación media del año).

¿Por qué, entonces, algunos pensionistas se están quejando de que, a pesar de la subida, han visto bajar su prestación mensual? Esto se debe a la manera en que tributa la pensión de jubilación. Hacienda considera que es un rendimiento del trabajo a efectos del Impuesto sobre la Renta (IRPF). Es decir, tributa igual que el salario de un trabajador. Así, Hacienda se quedará con cerca de la mitad de la mejora de unos 370.000 pensionistas que reciben la máxima prestación.

El IRPF de las pensiones en 2022

Hay que tener en cuenta también que las pensiones están expuestas al pago de impuestos. Fiscalmente, una pensión de jubilación se considera un rendimiento de trabajo. Esto significa que las prestaciones están sujetas a retenciones parecidas a las que se hacían con los ingresos de la vida laboral. De esta manera, el IRPF define el porcentaje de los ingresos que se retendrá mensualmente de acuerdo al tramo en el que se encuentra, el cual se incluirá en la declaración de cara a liquidar el impuesto.

Así las cosas, tabla de retenciones por IRPF para la jubilación quedaría en 2022 de la siguiente forma:

Menos de 1% si gana 12.000 euros anuales o menos

Si gana entre 12.001 y 18.000 euros anuales: un 2,61%

Si gana entre 18.001 y 24.000 euros anuales: un 8,89%

Si gana entre 24.001 y 30.000 euros anuales: 11,83%

Si gana más de 30.000 euros anuales: un 15,59%

El fondo de pensiones de Escrivá

Las gestoras de fondos esperan más incentivos para participar en el fondo de pensiones público en el que trabaja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Aunque ya se han intercambiado varios documentos y el anteproyecto de ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo se quiere aprobar antes del final de febrero, fuentes del sector creen que todavía "hay margen" para incorporar beneficios fiscales "no solo más interesantes para las empresas, sino también para los ciudadanos".

Las mismas fuentes consideran que el fondo público es una muy buena iniciativa y esperan que tenga muy buena acogida, pero creen que el principal beneficio fiscal no puede venir de "menoscabar el ahorro privado". Desde los Presupuestos Generales del Estado del pasado año, el Gobierno modificó las deducciones por las aportaciones realizadas a los fondos de pensiones privados. En dos años la parte que se puede desgravar ha pasado de los 8.000 euros en 2020 a los 2.000 en 2021 y a 1.500 euros en 2022.