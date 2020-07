¿Cuántas vacaciones les corresponden a los trabajadores con jornada parcial?

Los días de vacaciones son un derecho para todos los trabajadores reconocido en el Estatuto de los Trabajadores. La normativa establece que como mínimo la empresa debe garantizar 30 días naturales de vacaciones al año. El período vacacional se reconoce a todos los trabajadores con independencia de la jornada laboral que desempeñen, es decir, los trabajadores con jornada parcial también disfrutarán del período mínimo que garantiza la legislación.

La norma que regula los derechos y obligaciones de los empleados establece que los trabajadores que tengan jornada parcial, inferior a la jornada completa establecida en el convenio colectivo, tendrán los mismos derechos que los empleado a tiempo completo, por tanto, sobre las vacaciones no se puede aplicar distinción.

Al calcular las vacaciones de un trabajador hay que tener en cuenta que se trata de días naturales, aunque algunos convenios establecen el período en días laborables. La diferencia entre ambas radica en los días naturales incluyen domingos y festivos. Igualmente, también hay que destacar que el cómputo total que reconoce el Estatuto de los Trabajadores es un límite mínimo, pero se podrá aumentar, nunca disminuir, si se especifica una cantidad mayor en el convenio colectivo. El convenio se aplica también de igual manera a todos los trabajadores, sin importar el número de horas que le correspondan.

Por tanto, a la hora de calcular las vacaciones no importa la jornada, pero sí el tipo de contrato. De manera general se reconocen 30 días naturales al año, pero en el caso de contratos de meses, inferiores al año, el trabajador genera dos días y medio por cada mes trabajado.

Pese a que los trabajadores con jornada parcial tienen el mismo número de días libres, es importante saber como computar ese período, especialmente si la jornada parcial si distribuye en pocos días. Es decir, si por ejemplo un empleado trabaja de lunes a viernes, cuatro horas cada día, para sumar los días no hay problema. Sin embargo, en caso de trabajar solo un día a la semana, por ejemplo el sábado, el trabajador no tiene derecho a 30 sábados, sino que computan todos los días, es decir podrá tener un mes libre pero solo no acudirá a trabajar cuatro sábados.

Por otra parte, otra de las cuestiones que se regulan es la prohibición de compensar económicamente los días libres a cambio de trabajar, el empresario deberá garantizar siempre los días libres y no se podrá pagar económicamente a cambio de que no se disfrute de ellas. Únicamente se establece una excepción si se extingue el contrato antes de disfrutar de las vacaciones. En caso de pagar las vacaciones no disfrutadas porque finaliza el contrato, la retribución sí que será diferente si se compara entre un trabajador a jornada completa o parcial. Esta diferencia se debe al salario, no al número de días de vacaciones a los que tengan derecho.