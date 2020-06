Vivienda sin cédula de habitabilidad: ¿en qué influye a la hora de comprar?

Hace dos años firmé un contrato privado de compra de un chalet adosado en construcción, que supuestamente nos iban a entregar a finales de 2.019. La promotora me ha informado de que ya se ha firmado el fin de obra y me emplaza para el otorgamiento de escritura pública de compraventa la semana próxima. El problema es que me consta que el Ayuntamiento no ha concedido la cédula de habitabilidad y mucho me temo que quizás no llegue a concederse porque, según he podido saber, hay graves irregularidades urbanísticas no resueltas. Mi pregunta es: ¿Estoy obligado a comprar es estas circunstancias?