Vivienda ganancial o privativa, ¿cuál es la diferencia entre ambas?

PREGUNTA

Di la entrada y varios de los pagos que se hacían durante la construcción para adquirir una vivienda en la costa antes de casarme. Cuando se escrituró, firmamos los dos porque estábamos en gananciales y se dijo en la escritura –nadie me avisó de otra posibilidad- que se compraba “para la sociedad conyugal”. Hace un año nos hemos divorciado y no hay forma de llegar a un acuerdo con mi ex marido sobre este bien, yo entiendo que es privativo ¿Me pueden sacar de dudas? Gracias.