Drizzle, el lujoso yate de Marta Ortega (Inditex) a la venta por 76 millones

Después de un año a la venta, el lujoso yate de la familia Ortega continúa sin encontrar un comprador. Este barco, que el año pasado Amancio Ortega optó por vender a un precio de salida de 76 millones de euros, es una de las 25 embarcaciones más caras del mundo que se encuentran disponibles para su compra. Este no es el único superyate del que dispone el empresario, este mismo año adquirió una nueva embarcación con hasta tres plantas y dos piscinas, bautizada como Project 2024.

A pesar de que el fundador de la empresa de moda y accesorios no haya logrado deshacerse de él, su hija y actual presidenta de Inditex, Marta Ortega, hace uso del mismo durante las vacaciones. Ortega asumió el cargo el pasado 1 de abril, tras la salida de Pablo Isla después de 10 años en el puesto. "He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos quince años", afirmó la empresaria al anunciar la noticia el año pasado.

Piscina, gimnasio y solarium

Se trata de un superyate de tres plantas con una eslora de 68,77 metros y una manga de 11,20. Fue construido por uno de los astilleros más conocidos entre los millonarios, Feadship en el año 2012 y posteriormente lo repararon y renovaron en 2019. Cabe destacar que suele estar amarrado en Monte Carlo y cuenta con la bandera maltesa. En un primer momento, Ortega adquirió esta embarcación por 95 millones de euros, por lo que con su venta está perdiendo algo de dinero.

Salón interior del yate de lujo Drizzle. Worth Avenue Yatchs

Tal y como muestra la empresa de venta, Worth Avenue Yatchs, este barco cuenta con una gran capacidad, de hasta 12 invitados y 18 miembros de la tripulación. En su interior dispone de siete habitaciones completas con baños privados y 9 camarotes para los empleados. Asimismo, sus zonas comunes son amplias, con hasta tres comedores, uno de los cuales externos y el resto distribuidos en dos salones, un chill out externa en la zona de la popa, una sala de trabajo, cocina completa, cuarto de la lavandería y una piscina.

Los amantes de los deportes acuáticos podrán disfrutar de todo un surtido de tablas de surf, windsurf, paddle surf, motos acuáticas, equipos de buceo y hasta una cama elástica. En el propio yate también hay instalado un gimnasio y un solarium, para continuar entrenando sin salir al mar.