Kinnevik blinda un 15% en Travelperk tras poner 22 millones extra en la ronda

Kinnevik subió la apuesta por Travelperk, la startup española que desarrolla una plataforma de gestión de viajes de empresa. El gigante sueco blindó un 15% en la compañía dirigida por Avi Meir después de poner sobre la mesa otros 22 millones de euros ‘extra’ en la última ‘megarronda’ que tuvo lugar en diciembre y que la colocó como un nuevo unicornio español. El inversor señala que se ha producido una revalorización del 80% en las acciones desde el último trimestre gracias a la reactivación de la actividad tras las restricciones de la Covid.

Los nórdicos lideraron la operación junto a General Catalyst, uno de los nombres más destacados del panorama inversor de Silicon Valley en Estados Unidos. Pero no había desvelado cuánto aportó en la transacción. Ahora, en su informe anual recién presentado ante sus inversores, el grupo asegura que puso sobre la mesa 22 de los 100 millones de euros de esta ampliación de capital -que se suma a los 42 millones que ya había inyectado previamente-. Fue, junto con la fintech danesa Pleo, el mayor desembolso que hizo el grupo de origen familiar en sus participadas ya existentes (lo que se conoce como 'follow-on' en el argot). Con ello subió un punto porcentual en el accionariado hasta ese 15%.

La valoración de este activo se ha disparado precisamente por la confianza que existe en el mercado tras el levantamiento de muchas restricciones a los viajes. Kinnevik asegura que la ‘capitalización’ de la startup está basada en un múltiplo de ingresos similar de plataformas de reservas de viajes como el gigante Booking o de compañías de suscripción de software (conocidas bajo las siglas ‘SaaS’) como la estadounidense Twilio. “Refleja la revaluación posterior a la pandemia hacia múltiplos de software transaccional, así como la fuerte adquisición continua de nuevos clientes y un sólido desempeño financiero”, asegura.

Es decir, la compañía ya no se compara sólo con compañías tradicionales como la propia Booking, sino con el llamado SaaS, donde las valoraciones fijadas por los inversores están rompiendo todos los techos ante las mejores expectativas de rendimiento futuro y una mayor predictibilidad de los ingresos. Su modelo de negocio, efectivamente, se basa en el pago de una comisión por cada viaje ejecutado en su plataforma con un paquete básico gratuito para acceder al inventario de viajes y otras modalidades de pago con integraciones y otras integraciones ‘extra’. No hay números actualizados. En 2020 registraba unos ingresos de 45 millones de euros (y unas pérdidas de 33 millones) en la filial española, aunque lógicamente esas cifras no están completas al registrar también negocio a través de su división americana.

En total, la empresa dirigida por Meir alcanzó una valoración de 1.064 millones de euros. Ese crecimiento, vinculado también a los múltiplos del software, ha permitido disparar el valor de sus títulos para los suecos y para otros inversores iniciales -que han sufrido la lógica dilución accionarial-. Para Kinnevik acumula un retorno acumulado del 148% en la inversión. Se trata lógicamente de un retorno que hoy es ilíquido, a no ser que la firma cotizada ejecutara una venta parcial de esos títulos en el marco de alguna ventana del mercado secundario, aunque estas transacciones suelen ser con cierto descuento.

El otro unicornio español en el que Kinnevik está presente es Jobandtalent. Aterrizó en la ‘megarronda’ de 440 millones de euros donde tuvo un papel protagonista junto a Softbank. La valoración que atribuye el inversor internacional a la Empresa de Trabajo Temporal (ETT) digital dirigida por Juan Urdiales y Felipe Navío es de 1991 millones de euros. ¿Cómo se llega a esa valoración? Aseguran que está, como en Travelperk, basado en un múltiplo de ingresos previstos similar al de otras compañías tecnológicas basadas en la gestión de recursos humanos. Entre ellas destaca Fiverr o Upwork, centradas como la española en servicios para empresas. La primera es una plataforma israelí para contratar a freelance, mientras que la segunda es una cotizada estadounidense en un segmento muy similar.

Ajustes de valoración

Estas comparativas que utiliza Kinnevik en el cálculo de la valoración son muy similares a las que hacen otros inversores en sus participadas, dado que no existe una cotización pública que marque el 'precio'. Se suele mirar al parqué bursátil, donde existe una mayor transparencia sobre las previsiones de ingresos y una capitalización concreta. Precisamente por eso ha empezado a preocupar en el sector de las startups tecnológicas, sobre todo en Estados Unidos, el importante ajuste de valoraciones que se ha vivido en el sector ‘tech’ en las últimas semanas, con caídas importantes sobre todo en compañías vinculadas con la pandemia.

Ese ajuste también se ha vivido en algunos de esos comparables que utilizan los suecos para valorar a Jobandtalent o Travelperk. La plataforma de freelance Fiverr se ha dejado un 28% de la valoración desde el pasado 1 de enero. Upwork ha perdido más de un 21%. Estas cifras no contrastan con las que están registrando los comparables de Travelperk: Booking está prácticamente plana con la cotización de principios de este año, mientras que la plataforma tecnológica de comunicaciones y servicios en la nube Twilio se deja más de un 30%.