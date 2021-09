Nomad Homes levanta 17 millones para lanzar su servicio en España y Portugal

Nomad Homes, la startup proptech de proceso de compraventa de bienes inmobiliarios en la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), ha anunciado el cierre de una operación de financiación de Serie A de 20 millones de dólares (17,1 millones de euros). La financiación está co-liderada por 01 Advisors; un fondo de inversión creado por Dick Costolo y Adam Bain, antiguos ejecutivos de Twitter, y The Spruce House Partnership, un fondo de inversión público y privado con sede en Nueva York.

Nomad combina su tecnología con expertos en servicio al cliente local para dotar a los compradores de la confianza necesaria para encontrar y comprar su casa ideal, lo que se traduce en un proceso de compra más sencillo y personalizado, desde la búsqueda hasta la financiación y la firma.

“Nomad Homes ha construido una increíble plataforma que está rediseñando el futuro del negocio inmobiliario en EMEA”, comentaba Dick Costolo, socio director en 01A. “El equipo no solo está consiguiendo aumentar la liquidez del mercado, sino también simplificar la experiencia de usuario. Hemos invertido en empresas igual de transformadoras en los EE. UU. y ahora estamos entusiasmados de asociarnos con el equipo de Nomad Homes a medida que se expanden por EMEA".

Esta es una compañía fundada por Helen Chen, Dan Piehler y Damien Drap, tres amigos que compartían la frustración de no encontrar un lugar para vivir al mudarse a una ciudad nueva. Después de haber trabajado en empresas como Blackstone, Addepar y Uber, los tres compañeros creían que debía existir una manera de facilitar esta tarea que pusiera el foco de atención en el comprador. Chen abandonó su MBA en Stanford y convenció al equipo para que se uniera y ayudarán a los compradores a encontrar su mejor casa.

Comprar y vender inmuebles residenciales es un reto en todos los mercados, pero es especialmente complicado entre países de la región EMEA, donde no existen Servicios de Listado Múltiple. A pesar de que el negocio inmobiliario genera más de 20 billones de dólares en la región, se trata de un mercado todavía lastrado por listas falsas o duplicadas y sin datos de precio que permitan entender el verdadero valor de una inmueble en la región. A esto se suma que el proceso de compra de propiedades sigue necesitando la presencia física para visitar y cerrar las transacciones, y la figura del agente de compra no está desarrollada, dejando a los potenciales compradores sin representación o apoyo en ante la decisión financiera más importante de su vida

“Nuestra misión es simplificar la decisión personal y financiera más importante de tu vida. Creemos que, gracias a una combinación de tecnología y a la atención personalizada, podemos animar a nuestros clientes a comprar una casa con la confianza necesaria. Esa confianza se sostiene en el servicio de listados múltiples que Nomad está creando, que aporta a los compradores de casas los datos y la transparencia necesarios para comprar un inmueble. Nos parecemos a Zillow, solo que para EMEA” declara Chen.

A día de hoy la compañía ofrece sus servicios en París y Dubai, pero planea utilizar la financiación para acelerar su expansión en EMEA, y específicamente en el sur de Europa, incluyendo España y Portugal. La compañía también planea invertir gran parte de la financiación en tecnología y ofrecer otros productos adicionales para ofrecer una ventanilla única para todo lo relativo al hogar. “Estamos entusiasmados de continuar invirtiendo en servicios fintech y herramientas de precio para agilizar aún más el proceso de compra”, decía Pienhler.

Además de los nuevos inversores, para esta ronda de financiación también han participado antiguos inversores, entre ellos Goodwater Capital, HighSage Ventures,Abstract Ventures, Partech, Class 5 Global, Precursor Ventures, Alta Park Capital y un fondo multimillonario cruzado no revelado. También muchos ejecutivos del mundo de la tecnología inmobiliaria han participado en la ronda como business angels. Algunos como Spencer Rascoff, cofundador y ex CEO de Zillow y Pacaso a través de su firma 75 & Sunny; Eric Wu, CEO de Opendoor; David Snider, ex COO de Compass; Tushar Garg, CEO de Flyhomes, y los cofundadores de Landis Cyril Berdugo y Tom Petit.

“Estamos emocionados de asociarnos con Nomad Homes. Tenemos experiencia de primera mano en oportunidades de digitalización en grandes industrias offline, ahora creemos que existe la misma oportunidad en el sector inmobiliario residencial. Conocemos a Elena desde hace años y estamos convencidos de que es el mejor equipo para aprovechar esta oportunidad en EMEA”, decía Zach Sternberg, socio principal de The Spruce House Partnership.

A pesar de haber sido lanzada en 2020, en medio de una pandemia, la compañía ha conseguido establecerse en un segundo país en menos de un año. El crecimiento se ha acelerado en 2021, con un volumen de transacciones que se ha multiplicado por 16 durante la primera mitad del año. "Seguimos usando las misma estrategias que usábamos en Uber para acelerar el lanzamiento y crecer en los mercados", comentaba Drap.