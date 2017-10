Atlantia, abierta a subir la oferta por Abertis con un mayor canje de acciones

"Nos reservamos el valorar, en los tiempos y con en el modo previstos por la ley, cualquier hipótesis de modificación o decisión relativa a nuestra oferta". Con estas palabras a Il Sole 24 Ore, el consejero delegado de Atlantia, Giovanni Castellucci, dejaba la puerta abierta a una subida de precio en su opa por Abertis, después de entrar en la puja la constructora ACS. Pero Castellucci no tiene prisa.



La jugada que se reserva Atlantia, según indican fuentes próximas a la operación, es subir la oferta en efectivo y, sobre todo, impulsar el canje de acciones especiales de Atlantia por títulos de Abertis, de modo que no dispararía excesivamente el coste de la operación. Así, la propuesta de canje en efectivo se situaría en el entorno de los 19 euros por acción (en total rondaría los 19.000 millones) y superaría los 18,76 euros propuestos por ACS a través de su filial alemana Hochtief.



En cuanto al canje, Atlantia propone actualmente que al menos un 10,1% de los accionistas de Abertis acepten cambiar sus títulos por sus acciones especiales, títulos ‘ilíquidos’ porque no podrán venderse hasta febrero de 2019. Como máximo, el grupo italiano acepta el intercambio de un 23,22% del capital social de Abertis, según el documento de su opa. En una revisión futura, este último porcentaje, podría subir considerablemente, incluso bajara que alcance el 50% del capital de la empresa presidida por Salvador Alemany.



Subir ese porcentaje de aceptación es clave porque sólo con que lo acepte Criteria (La Caixa) con toda su participación ya se superaría el 22,2%. Y esa es una opción factible. El consejo de administración de Abertis se pronunció este miércoles sobre la opa de Atlantia, el mismo día que ACS hizo oficial su oferta. La ve positiva pero aspira a un alza de precio.

El consejero delegado de Abertis, Francisco Reynés.

A falta de valorar la oferta de la constructora (el consejo de Abertis no la analizará hasta que la apruebe la CNMV), todos los consejeros y Criteria (que nombra cuatro consejeros) manifestaron su intención de "aceptar la oferta con todas sus acciones, en su modalidad de canje" con el matiz "a día de hoy". Dejan así la puerta abierta a cambiar de decisión, bien para decantarse por ACS o por una posible contraoferta de Atlantia.



Lo que no aceptan es poner en manos de Atlantia la autocartera. "Abertis mantiene, directamente, 78,8 millones de acciones en autocartera (representativas de un 7,958% del capital social) y el consejo de administración ha decidido no aceptar esta oferta", explica la compañía dueña de Hispasat.



El grupo italiano no va a correr porque tiene, al menos, un par de meses para subir su oferta. El primero, el plazo mínimo de 20 días naturales (puede ser más largo) que tiene la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para analizar la oferta de ACS y aprobar el folleto de compra. El segundo, las cuatro semanas que convivirán las dos ofertas por el gestor de autopistas. Un tiempo en el que ambas compañías pueden subir sus opas o, también, retirarlas.



El primer indicio de lo que pueden opinar los inversores es la reacción en bolsa, dado que Abertis carece de accionistas de control más allá de Criteria. Y se ha posicionado en el precio de la opa de ACS. Ayer jueves, las acciones de Abertis se apuntaron una caída del 0,32% para situarse en 17,78 euros. Probablemente, ese sea su suelo.