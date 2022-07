Llega la semana clave para que Unicaja ajuste su consejo y cumpla con su compromiso con el Banco Central Europeo (BCE) de contar con un órgano de gobierno con la mitad de miembros independientes. Una jugada sencilla sobre el papel pero que ha levantado fricciones nuevamente entre el bando asturiano y el andaluz, que para más inri se han trasladado a la Fundación Unicaja, primer accionista. A la espera de ver cómo queda la composición del consejo, la idea central que permanece inamovible para la entidad financiera es la retención del carácter ejecutivo del presidente, José Manuel Azuaga, quien mantendrá esos poderes hasta 2023.

El ejecutivo malagueño se encargó de explicar la pasada semana al resto de consejeros en un consejo cuál es la voluntad del BCE y con qué apremio debe abordarse la incorporación de un nuevo independiente en el consejo de administración, para poder así alcanzar el umbral del 50% del total. En este debate, el punto de partida es elegir a una mujer en otro consejo previsto para este viernes, con la línea roja marcada de que ninguna solución pase por anticipar el final del mandato de Azuaga, quien sería ya el presidente más ejecutivo de la banca española, tras haber tutelado ya a tres consejeros delegados.

Los requerimientos del banco central son claros. La entidad ha advertido que podría penalizar al banco con más requisitos de capital si no se nombra al sexto independiente, a lo que sumaría sanciones a los propios consejeros en su calidad de administradores. Pese a ello, en el consejo de Unicaja hay quien piensa que el BCE se estaría extralimitando, pues el banco cumple con las directivas comunitarias, ya que tiene como independientes a un tercio de sus vocales, como también marcan las recomendaciones de buen gobierno.

Por todo ello, la misión es compleja. Principalmente, porque la entrada de otro consejero altera el equilibrio de fuerzas en Unicaja tras la fusión con Liberbank. El bloque asturiano y el andaluz han mantenido un pulso por la gestión de la entidad financiera y lo han resuelto en distintas y reñidas votaciones en el consejo de la entidad. Con un nuevo independiente, la suma de dominicales e independientes superaría el número máximo de consejeros (15) fijados por los estatutos del propio banco.

Descartada la opción de Azuaga, la única solución posible para mantener en 15 el número de vocales pasaría por mantener en stand by a uno de los consejeros nombrados en la última junta de accionistas y no formalizar su llegada. Los nombres en la diana son tres, aunque el que tiene más enteros para esperar más tiempo es Rafael Domínguez de la Maza, quien representa a la familia dueña de Mayoral con un 8% del capital social. Otra opción sondeada es la de sacar a Ernesto Tinajero, quien ya fue abordado para ello hace meses y se ha negado a ceder su sillón en el consejo con el argumento de que su mandato no ha vencido y está respaldado por su participación del 5% en el capital.

Confusión con el nuevo presidente de la Fundación

El pulso entre malagueños y asturianos no se vive solo en el banco. La Fundación Unicaja, su máximo accionista (30% del capital), vive momentos de ebullición internos por este mismo motivo, ya que sus cuatro consejeros en el banco tienen mucho que decir al respecto. Su papel, no obstante, ha sido señalado recientemente por el nuevo presidente, José Manuel Domínguez, quien anunció que revisaría el perfil de estos cuatro vocales para saber si han sido leales o, por contra, han desvirtuado las metas de la fusión con Liberbank.

El actual titular de la Fundación coordinó durante años la labor de los dominicales de Unicaja cuando era secretario general del banco. Pasó a la Fundación tras acogerse al ERE en marzo pasado

Algunas voces consultadas recelan del giro del nuevo presidente, sobre todo porque él mismo fue secretario general técnico de Unicaja y como tal estuvo presente en todos los consejos y comisiones. Dicho de otro modo, los dominicales del banco nombrados a instancias de la Fundación colaboraron con él cada vez que se planteó un conflicto de interés en relación con la institución. Por si fuera poco, las actas donde se reflejan estas decisiones están en poder del banco, por lo que se desconoce cómo la Fundación va a llevar a cabo una evaluación de lo sucedido en consejos que son del banco.

Las mismas voces rechazan que se haya desviado el pacto de fusión, ya que se hizo gracias a los dominicales y la ecuación de canje fue aprobada por el consejo al completo. De hecho, añaden que en uno de los borradores del acuerdo de fusión se especificaba que podía haber cuatro consejeros dominicales de Unicaja Banco, pero se cambió en defensa de los intereses de la Fundación, porque se estableció finalmente que estos cuatro vocales fueran a propuesta de esta última institución.

Votos en contra

El plan de Domínguez, de entrada, ha despertado oposición dentro de la Fundación. El patronato ordinario previo a su anuncio de revisión se saldó con los primeros votos en contra a una de sus propuestas: dar entrada a un nuevo patrono en la Fundación, Emilio Alba. El motivo es que algunos patronos ven en este movimiento la intención de inclinar la balanza hacia el bando de los díscolos, esto es, aquellos miembros que fueron críticos con Braulio Medel por su papel como presidente.

Queda por ver si el presidente sigue adelante con la estrategia anunciada el viernes. Quienes no ven con buenos ojos este modus operandi concluyen que trata ahora de erigirse en el promotor de una suerte de revisionismo histórico de hechos acaecidos en un momento en el que él mismo era secretario general del banco malagueño y permaneció a la entidad hasta el 13 de marzo, cuando se acogió al ERE de Unicaja.