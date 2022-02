Unicaja quiere que Mayoral entre en el consejo en lugar del mexicano Tinajero

Nuevo foco de tensión en Unicaja Banco. El consejo de la entidad malagueña, encabezado por su presidente, Manuel Azuaga, ha empezado a debatir el eventual encaje de los dueños de Mayoral en el máximo órgano de gobierno del banco, a costa del socio mexicano de Liberbank, Ernesto Tinajero. Este fue el único punto a tratar en la reunión del consejo de la semana pasada, toda vez que la dirección de Unicaja presentó, a través del vicesecretario del consejo del grupo, Vicente Orti Gisbert, un informe en el que se respaldaba dicho canje, tal y como señalan varias fuentes próximas a las conversaciones consultadas por La Información. El propio Tinajero y buena parte del consejo se oponen firmemente a este movimiento.

A través de la sociedad limitada Indumenta Pueri, el grupo familiar propietario de la compañía textil malagueña, se ha reforzado en el capital hasta rozar el 8%, participación que supera a la del propio Tinajero, dueño del 3% del banco a través de Aivilo Spain, accionista de referencia de la antigua Liberbank. El principal argumento que recoge el citado informe para avalar la salida de Tinajero y dar entrada a Mayoral atiende a que la participación del segundo supera a la del primero.

Esta cuestión fue debatida hace una semana en una reunión que se prolongó durante varias horas y en la que saltaron chispas dado que los dos frentes se enrocaron en sus posturas, tal y como adelanto La Información. Con el reglamento interno en la mano, no existe ninguna vía en Unicaja para forzar al citado accionista mexicano a dejar su puesto antes de que se agote el mandato para el que fue designado hace un año.

El banco combinado tiene convocada una nueva reunión de su consejo de administración para la próxima semana. No obstante, dado el enfrentamiento que se produjo hace unos días, no parece que ahora los dirigentes de la entidad quieran repetir el episodio. El consejo de Unicaja debatirá, no obstante, el cierre del pasado ejercicio 2021 a la espera de que se resuelvan todas las incógnitas que persisten acerca de su futuro modelo de gobierno corporativo.

El mandato de Tinajero no vence hasta 2024, lo que legitima al accionista mexicano para oponerse al canje que trata de impulsar la dirección de Unicaja

El puesto que ocupa Tinajero dentro del consejo no vence hasta la primavera de 2024 dado que ahora el reglamento del banco fusionado establece que la duración de los mandatos es de tres años frente a los cuatro que se fijaban antes de la fusión con Liberbank. En definitiva, la única opción viable para conseguir la vacante pasa por un pacto con el propio interesado que, al parecer, no está por la labor.

Frente a los argumentos del informe, el frente contrario alegó que para sentar a Mayoral en el consejo el accionista debería entrar en sustitución de alguno de los ocho miembros cuyo mandato vence el próximo abril. Estos son los cuatro consejeros dominicales de la Fundación Unicaja (Juan Fraile, María Teresa Sáez, Petra Mateos-Aparicio y Manuel Muela), dos independientes (Ana Bolado y Manuel Conthe) y el propio Manuel Azuaga.

Los cuatro representantes del primer accionista del banco, la Fundación Unicaja que preside Braulio Medel, ya han sido ratificados por el patronado de la institución, un paso clave para blindar su reelección. Este hecho saca a estos cuatro consejeros de todas las quinielas sobre quién cederá su puesto a Mayoral. Las posibilidades se reducen a tres.

El eventual representante de los dueños de Mayoral entraría en calidad de dominical, algo que pone en un brete al banco. Si fuera uno de los dos independientes cuyo mandato vence en abril quien diera un paso a un lado, el peso de los independientes quedaría mermado, algo que es contrario a los criterios de buen gobierno que marca la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV). Esto sitúa al presidente de Unicaja, que también tiene que renovar, en una disyuntiva especial. No en vano Azuaga ocupa su cargo como consejero dominical. Si Mayoral insiste en sentarse en el consejo y Tinajero se resiste a salir el único sillón vacante sería el que ahora ocupa el máximo responsable de la entidad.