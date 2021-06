Los bancos volatilizan 13.000 cajeros automáticos desde la crisis de 2008

El sector bancario continúa menguando su configuración. Fusiones, cierre de sucursales, despidos colectivos, aumento de comisiones y, también, liquidación de cajeros automáticos. Las entidades financieras han tapiado un total de 12.948 de estas máquinas desde la crisis de 2008, cuando alcanzaron máximos con más de 61.700 repartidas por todo el mapa español. Este nuevo paradigma se debe a varios factores, pero fundamentalmente a la necesidad de ajustar su estructura para volver a ser rentable ante una mayor competencia, digitalización y situación de bajos tipos de interés, pero también por los propios cambios en el comportamiento de los clientes.

El parque de cajeros automáticos ha ido evolucionando durante los últimos años. Entre 2000 y 2008, los bancos sacaron 'músculo' desplegando una gran cantidad de cajeros por todo el territorio. Justo después del estallido de la gran recesión, las entidades fueron reduciendo el número de estas máquinas disponibles y, aunque parecía que hace unos años se había estancado el proceso, la crisis del coronavirus no ha hecho otra que llevarlas a reemprender este camino.

Si en 2020 el recorte de cajeros fue del 2,02%, solo en los tres primeros meses de 2021 la banca se ha llevado ya por delante el 3,14% del parque, situando el total en 48.766, según las últimas estadísticas disponibles del Banco de España. Varias fuentes financieras consultadas por 'La Información' han asegurado que este descenso es el resultado "de lo que quieren los clientes", subrayando que el coste de mantenimiento de estas máquinas es "elevado". No han querido precisar porque el precio que cada banco paga "forma parte de la estrategia individual".

La gestión integral de cada cajero asciende a unos 1.000 euros al mes, sin contar el alquiler del espacio donde se ubican, pero en España en su mayoría están en las propias sucursales

Sin embargo, otros ven que el problema ha venido derivado sobre todo del cierre de sucursales bancarias, ya que fuentes de mercado aseguran que el coste de la gestión integral de los cajeros apenas asciende a unos 1.000 euros al mes (planificación de efectivo, recambio de papel y otros) por máquina, sin contar el el coste de alquilar el espacio donde se ubican. En España no existe una red independiente consolidada, puesto que en nuestro país han ido vinculados mayoritariamente a las oficinas bancarias. De este modo, el parque se ha visto perjudicado por la clausura de más de 22.000 sucursales durante el mismo periodo. Se da la circunstancia de que en la actualidad existen varios proyectos impulsados por organismos públicos para ceder espacios en los que situar estas máquinas, especialmente en la conocida como 'España vaciada', por lo que el precio de mantener estas máquinas no debería ser un gran problema.

En cambio, el sector ha insistido también en que las operaciones de retirada de efectivo se han reducido considerablemente. De hecho, así ocurrido. Los clientes bancarios sacaron dinero en 1,018 millones de ocasiones en 2008, mientras que solo acudieron a realizar esta operación 624.664 veces en 2020, una cifra que supone un descenso del 31,25% respecto a 2019. Es preciso señalar que el ejercicio pasado fue el primero marcado por la pandemia, por lo que habrá que ver en próximas actualizaciones anuales si este comportamiento fue cíclico o se convertirá en estructural. Durante los tres primeros meses de 2021, el número de retiradas de efectivo ha sido de 142.459 (-20,38% interanual). Si la tendencia continúa igual que en el primer trimestre, es posible prever que el ejercicio concluirá con una cifra muy similar a la del anterior. "La gestión del efectivo no es tan rentable como la digital", han añadido.

Repuntan los TPVs y las tarjetas de débito en circulación

Los citados medios del sector insisten en que su !compromiso es el de ofrecer un abanico de opciones de pago a los clientes". En este orden de cosas, han apuntado al repunte de los pagos con tarjetas en establecimientos con terminales de punto de venta (TPV). Los usuarios han aumentado sus pagos con tarjetas o móviles en establecimientos con TPVs hasta un 140%, lo que ha impulsado a los bancos a elevar el número de terminales de este tipo en un 33% desde la crisis. Ya son más de 2 millones de comercios los que disponen de este aparato para cobrar a sus clientes, acumulando ocho años consecutivos de incrementos.

El número total de tarjetas en circulación se encuentra en máximos históricos, con más de 86,43 millones de 'plásticos' en circulación. No obstante, se ha producido un cambio en la cartera de los españoles. Los clientes cada vez solicitan más tarjetas de débito en detrimento de las de crédito. A cierre del primer trimestre de 2021, los bancos habían emitido un total de 49,05 millones de tarjetas de débito, un 55% más de las que había en la crisis de 2008. A su vez, el número de tarjetas de crédito se ha colocado en marzo en 37,38 millones, frente a las 44,82 millones que había hace trece años (-17%).