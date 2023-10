BBVA ofrece un nuevo seguro de vida con dos opciones de prima y capital asegurado

BBVA ha lanzado este lunes un nuevo seguro de vida bajo dos modalidades de prima neta y capital asegurado. En la primera modalidad la prima neta a pagar se mantiene fija durante toda la vida de la póliza, aunque se va reduciendo progresivamente el capital asegurado. En la segunda modalidad la prima neta a pagar aumenta un 3% a partir de los 36 años.

El capital asegurado se reduce, pero a un menor ritmo. La entidad bancaria ha explicado en una nota de prensa que la configuración de este nuevo producto, llamado BBVA Prima Segura, es el "único del mercado en el que el cliente conoce desde el momento de contratación la prima neta a pagar actual y futura".

En esta nueva oferta, ambas modalidades del seguro incluyen como cobertura principal el fallecimiento, a la que se añaden coberturas complementarias como el fallecimiento por accidente, la incapacidad absoluta por accidente, la asistencia al fallecimiento (atención personal de decesos, atención telefónica, orientación psicológica, etc.) y asesoramiento médico.

El asesoramiento médico de la oferta incluye los servicios que el asegurado pueda utilizar en su día a día, como la segunda opinión médica, orientación nutricional, dietética y psicológica, chequeos de salud y el servicio en línea "Ponte en forma".

Esta nueva póliza de seguros está incluida en el servicio 'BBVA Plan Estar Seguro', que permite a los clientes de la entidad agrupar sus diferentes seguros (hogar, auto, vida, etc.) en un único recibo mensual. Este pago único no supone un aumento de la prima, si no que se ofrece una bonificación de hasta el 15% en todas las pólizas incluidas en el plan, dependiendo del número de seguros incorporados.