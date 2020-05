BBVA se lanza al Covid de perdidos al río: del caso Villarejo a los números rojos

BBVA ha cerrado el primer trimestre de 2020 con unas pérdidas récord de más de 1.792 millones de euros. La entidad que preside Carlos Torres ha entonado el 'de perdidos al río' y ha provisionado 1.433 millones para las consecuencias esconómicas del coronavirus y 2.084 millones más para el fondo de comercio de Estados Unidos. Todo ello se une a las dificultades de imagen por las que ha pasado durante este trimestre cuando en febrero se levantó el secreto de sumario de la pieza 9 del caso Tándem por los pagos de hasta 10,28 millones de euros desde el banco al entramado del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

El conjunto de las grandes entidades bancarias ha decidido adelantar un importante porcentaje de los daños que se espera pueda causar la pandemia. BBVA ha sido el segundo en cuantía de provisión, solo por detrás de Santander, con 1.600 millones, debido a que han hecho un ejercicio de precaución que, en palabras de propio Torres, hará que "el impacto futuro sea más bajo". Sea como fuere, desde el banco tienen claro que habrá "una recesión profunda e inevitable en prácticamente todos los países" de la que aún no se sabe el impacto, por lo que es necesario prepararse.

Pero todavía mayor que la provisión contra el virus es la dotación que han llevado a cabo para el fondo de comercio de Estados Unidos. En concreto, más de 2.000 millones de euros que no suponen una salida de caja y no impactan en el capital. Pese a ello, este ajuste se debe principalmente a las caídas que se esperan en el entorno macroeconómico y a otras de segmentos específicos como las inversiones en petróleo con las que cuenta la entidad y que rondan los 2.800 millones.

En concreto, las provisiones que ha llevado a cabo para las inversiones en petróleo supondrían tener coberturas para que el barril se mantenga a un precio de 25 dólares durante un periodo de dos años, ha explicado Torres, algo que ven claramente difícil. Poner estas cifras en cuarentena ha hecho que el coste del riesgo se dispare hasta los 257 puntos básicos en el primer trimestre del año, indicador que piensan ir rebajando hasta los 150-180 puntos básicos a cierre del ejercicio.

Pero, ¿por qué provisionar todo ahora? "Hemos hecho ahora el saneamiento porque es ahora cuando sabemos que el valor de nuestra franquicia se ve afectado y cuando conocemos las pérdidas por el Covid-19", señaló Torres. Lo cierto es que el objetivo, según se puede deducir de sus palabras, es evitar daños mayores a posteriori. Hay que tener en cuenta que en este momento los mercados dan por descontado el impacto del virus, algo que será más difícil de justificar a cierre de ejercicio.

Pese a todo ello, Torres ha querido mostrar una visión positiva al señalar que "desde la crisis de 2008, BBVA nunca ha registrado pérdidas. No esperamos que eso cambie. Por supuesto que vamos a tener beneficios en el conjunto de 2020". El presidente de la entidad ha insistido en que estos milmillonarios números rojos son una excepción que no se volverá a repetir en este ejercicio, por lo que no hay de qué preocuparse.

El caso Tándem

Pero las pérdidas registradas hasta marzo van acompañadas por otro tema que ha estado en el foco en este trimestre: el levantamiento del secreto de sumario del caso Tándem. El 3 de febrero el magistrado Manuel García Castellón, que instruye la investigación del caso BBVA-Villarejo, dictaba un auto con el que salía a la luz la documentación que había sido entregada a las partes.

Desde entonces han visto la luz las diferencias entre los diferentes directivos del banco a la hora de señalar a los ejecutivos que contrataron al entramado societario de José Manuel Villarejo. La antigua cúpula cargó a Julio Corrochano, jefe de seguridad de la entidad, la responsabilidad de la contratación de Cenyt en las declaraciones, mientras que el exdirectivo Antonio Béjar, que colabora con la justicia, puso bajo la lupa al antiguo presidente Francisco González. Por su parte, la representación legal del banco se remitió directamente a su sistema de 'compliance'.