Bruselas da su visto bueno a que Allianz se haga con la rama de seguros del BBVA.

La Comisión Europea autorizó este viernes que la aseguradora alemana Allianz adquiera BASR, la nueva sociedad aseguradora del BBVA a la que ha aportado sus activos y pasivos asociados al negocio de seguros de no vida. En la práctica, esto significa que la aprobación a que el BBVA distribuya en España durante 15 años los seguros de no vida, excluyendo el ramo de salud, de Allianz.

La Comisión concluyó que la transacción propuesta "no genera problemas de competencia" por los solapamientos limitados tanto en horizontal como en vertical de las actividades de ambas compañías. BASR (BBVA Allianz Seguros y Reaseguros) opera el negocio general de seguros no de salud y no de vida del BBVA en España y la línea ya existente de seguros de hogar del BBVA en Portugal.

BBVA Seguros transmitirá la mitad más una de las acciones de la sociedad a la alemana Allianz por un precio fijo inicial de aproximadamente 277 millones de euros que se ajustará en función de la variación de patrimonio neto de la sociedad entre la fecha de firma y la fecha de cierre.

Allianz, por su parte y según recoge Efe, abonará a BBVA Seguros un precio variable de hasta 100 millones de euros en función de la consecución de determinados objetivos de negocio previstos en el plan de integración acordado por las partes.