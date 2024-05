Cataluña y Valencia concentran el riesgo de ajustes de plantilla en BBVA-Sabadell

BBVA ata corto a Banco Sabadell. La sorpresiva maniobra orquestada este jueves con el lanzamiento de una opa hostil sobre el banco catalán ha dado un giro a los acontecimientos. Carlos Torres ha optado por apelar directamente a los accionistas ante el rechazo frontal del equipo que lidera Josep Oliu, que manifestó su negativa a la fusión a sabiendas de que el banco azul no disponía de margen para mejorar la oferta. La decisión ha coincidido en el tiempo con los últimos coletazos de la campaña electoral en Cataluña, abriendo una oportunidad a los partidos políticos para arañar todos los votos de los indecisos posibles. Al margen de los temas de identidad corporativa y del arraigo de Sabadell al territorio barcelonés, están las cuestiones económicas, especialmente, por los efectos que este 'matrimonio' pueda tener en el empleo.

Esta unión daría lugar a un 'megabanco' con una plantilla que asciende a más de 34.300 personas si se suman los equipos actuales de BBVA y Sabadell, según los datos recopilados por fuentes sindicales. De esta cantidad, 9.356 se concentran en Cataluña, un 27% del total nacional, dado el peso de la firma encabezada por César González-Bueno en la región, donde supera ampliamente en trabajadores (5.395) al grupo de origen vasco (3.961), mientras que en otras como Asturias o Islas Baleares la diferencia es mucho más acotada. El mismo problema ocurre en la Comunidad Valenciana, donde la proporción de empleados asciende a 2.192 y 1.410 personas, respectivamente, acaparando más del 10% de su actividad dentro del país.

La concentración de trabajadores en Cataluña es muy alta y la reestructuración -que Carlos Torres se ha comprometido a que sea atractiva para quienes dejen el banco en línea con los ajuste llevados a cabo con anterioridad y sin medidas “traumáticas"- puede afectar a una comunidad autónoma clave para la gobernabilidad de España y especialmente para el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez.

No solo por el efecto sede histórica de Banco Sabadell, sino también porque BBVA está muy presente tras la adquisición de Catalunya Banc (Catalunya Caixa) enmarcada en la post crisis financiera y de gobernanza de la ex caja catalana. Por su parte, la mayor presencia de Sabadell en la región vecina obedece a la adquisición del Banco CAM en 2012. No obstante, el mayor foco de preocupación está en Cataluña, uno de los bastiones más complicados de abordar en la potencial absorción, dada la presión cultural que pudiese aflorar.

Conscientes de esta situación, desde BBVA han diseñado una propuesta que contemple dos sedes: una en la capital española y otra en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), donde se ubica el centro corporativo de Sabadell, aunque si existe una fusión se perdería la sede social de Sabadell en Alicante. En este sentido, también se ha comprometido a mantener la marca comercial en aquellos lugares de interés comercial relevante.

Más allá del eje Moncloa-Govern de la Generalitat, la opa hostil también ha tocado sensibilidades en el plano empresarial. "Preocupa la posible pérdida de talento que puede causar (...). Aunque se vayan a mantener dos centros operativos diferentes, habrá duplicidades en áreas como las del mercado de valores, riesgos, etc.", señalan fuentes financieras a este medio, al tiempo que reconocen su inclinación a que ambas entidades continúen por separado; también por la importancia del banco en el negocio de empresas.

"El Sabadell trabaja con ocho de cada de cada diez empresas de más de diez millones de facturación en España y la fusión quitaría a muchas de ellas a su cuarto banco", añaden estas fuentes. Quizás este punto ha provocado que una buena parte del empresariado catalán se haya mostrado contrario a la integración y no es la primera vez. "Cuando falló la anterior fusión llamaban para celebrarlo", revelan.

Con la oposición del Gobierno, que tiene derecho a veto, pese a que Torres se muestra confiado en que "acabará apreciando" las bondades del acuerdo, uno de los puntos calientes entre las sinergias BBVA-Sabadell es que les ayudará a posicionarse en el segmento del crédito a pymes y el tramo minorista, con una cuota conjunta que puede rebasar el 20% en los dos casos. El primer ejecutivo del banco azul ha defendido su apuesta con la idea de que son bancos complementarios. Más allá de este asunto, también está el problema de que si llega a buen puerto esta operación, tres grandes bancos canalizarán más del 70% del mercado bancario en España, dibujando un escenario de "casi-oligopolio", en el que los grandes serán muy grandes y el resto del sector tendrá que repartirse menos de un tercio del pastel.

Esta oferta inesperada ha trastocado la hoja de ruta Sabadell y más en concreto de César González-Bueno, que se ha visto obligado a cancelar su 'roadshow' con analistas e inversores. Su primera parada era Londres, destino desde el que han tenido que dar por concluida la tradicional gira para exponer los resultados del primer trimestre, periodo en el que ha cosechado un beneficio de 308 millones y las expectativas para este 2024, que estará condicionado por la bajada de los tipos de interés. Trunca así la posibilidad de explicar los motivos que les empujaron a decir 'no' a la iniciativa.

A diferencia de 2020, ahora es un grupo más saneado y eficiente con respecto a ese momento, en el que los efectos de la pandemia y los quebraderos de cabeza de su filial británica, TSB, le hicieron pasar por sus horas más bajas. Precisamente, esta es una de las bazas que está empleando BBVA, que tiene por delante el reto de convencer a un accionariado excesivamente atomizado para que digan 'sí quiero' a la que puede ser la 'gran boda' corporativa española de 2024.