CEOE pide regular los pisos turísticos y que las empresas participen en Turespaña

La patronal de los empresarios, CEOE, ha presentado este jueves un nuevo plan en el que incluye sus prioridades para la agenda turística de los próximos años, con el fin de evolucionar la industria e impulsar su competitividad frente a otros países. Las propuestas del Consejo de Turismo de la Confederación incluyen medidas como una auditoría de la regulación que afecta a todos los sectores que forman parte de la industria turística, adecuar la normativa de viviendas turísticas a las exigencias de la Unión Europea o reinventar el organismo público Turespaña para dar entrada al sector privado a su gestión.

Las intenciones del empresariado pasan por "acelerar la transformación del modelo turístico actual, para pasar de ser una cadena de valor a una auténtica red de valor". Este plan aboga por recuperar la reputación del sector porque, a juicio de la CEOE, "se ha venido demonizando al sector turístico de tal forma que hoy se le considera un valor por debajo que realmente tiene en el impacto económico del país", según señaló Inmaculada Benito, directora de Turismo, Cultura y Deporte de la patronal.

Entre las medidas propuestas se incluye la adaptación de la normativa de las viviendas de uso turístico (VUT) a la regulación europea. Desde la patronal consideran que "son una parte del problema" al formar parte del desequilibrio del modelo, aceptando que "han existido siempre y tienen que seguir haciéndolo, pero bajo un marco legal aceptable".

A eso se suman propuestas como un "test de competitividad turística" que evalúe el impacto de las políticas públicas que afectan a este sector, una auditoría de la regulación vigente, una reevaluación del marco fiscal que afecta al sector, el análisis del coste-beneficio de cada nueva norma o propuestas para fomentar la intermodalidad del transporte, entre otras.

Entrada del sector privado en Turespaña

CEOE también reclama la "reinvención" de Turespaña, órgano dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que se encarga de difundir la 'marca España' tanto en el país como en el extranjero en términos turísticos. Los empresarios abogan por convertirlo en un órgano con presencia del sector privado y corresponsabilidad en la toma de decisiones, "que permita que las inversiones públicas se multipliquen con aportaciones privadas".

Abogan por que esta nueva Turespaña se asemeje al organismo inglés Visit England, con un modelo de gestión sostenible y flexible, más anticipación en la toma de decisiones y que se reestructure su organización internacional. "Tenemos que hacer estrategias coherentes. A lo mejor no es necesario seguir promocionando la marca España en países donde somos más que conocidos. Si nos estamos abriendo a Asia no tiene sentido que no tengamos representación en materia turística allí.", apuntó el presidente del Consejo de Turismo de la CEOE, Juan Cierco.

La patronal se ha puesto "a disposición" del nuevo gobierno "para trabajar conjuntamente, junto a sindicatos y asociaciones, para construir las mejores condiciones salariales, laborales o sociales y así resolver este reto que tenemos ahora, que afecta al principal generador de riqueza de este país, que es el turismo".