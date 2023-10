Coca-Cola descarta quitar el aspartamo de sus bebidas 'zero' pese al aviso de la OMS

Coca-Cola seguirá haciendo uso del edulcorante aspartamo E-951 en su gama de bebidas sin azúcar pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya advertido de su peligrosidad al localizar evidencias de que pueda causar cáncer. La compañía mantiene su postura respecto al uso de este producto, cuyo uso se ha generalizado desde los años ochenta en todo tipo de refrescos sin azúcar, y defiende su utilización al estar validado por las agencias de seguridad alimentarias de Europa y EEUU.

La marca de bebidas asegura que "es uno de los ingredientes más estudiados" y esgrime que "siempre" hacen uso de ingredientes validados por las organizaciones de seguridad alimentaria, según comentaron fuentes de la compañía a preguntas de este medio en un encuentro celebrado el pasado jueves en su fábrica de Barcelona. El aspartamo está presente en varios productos de su gama, como las distintas variedades de Coca-Colas Light y Zero, las Fantas Zero de limón o naranja, los productos Sprite Fresh y Sprite Zero, el Nestea al limón sin azúcares o el Aquarius Libre sin azúcares de sabor naranja.

Presente en yogures, helados o chicles

El aspartamo es un edulcorante de origen químico bajo en calorías utilizado como sustituto del azúcar en la mayor parte de bebidas 'zero' para mantener su sabor dulce, pero manteniendo un bajo nivel calórico en las mismas. La OMS señala que, además de en los refrescos, está presente en el chicle, la gelatina, helados, yogures, cereales, dentífricos o medicamentos masticables. Coca-Cola señala en su página web que el aspartamo "se utiliza en más de 6.000 productos de todo el mundo".

La corporación se defiende de toda crítica asegurando que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha realizado varias revisiones de este edulcorante en los años 2006, 2009, 2010, 2011 y 2013, sin que en ninguna de ellas se encontrasen pruebas que cuestionasen su seguridad en el consumo por parte de humanos. La compañía sí advierte de que las personas con fenilcetonuria (PKU), una afección genética rara, no deben consumirlo al contener el aminoácido fenilalanina, aviso que también se incluye en el embotellado o enlatado de sus productos.

"Evidencia limitada" de que produzca cáncer

El pasado julio, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, integrado en la OMS, hizo pública una evaluación sobre los efectos del aspartamo en la salud en la que clasificó el aspartamo como "posiblemente carcinógeno para los seres humanos". En su investigación, estableció que existe "evidencia limitada" de que pueda causar cáncer en las personas, aunque el Comité Mixto FAO/OMS de expertos en aditivos alimentarios (JECFA) reafirmó su recomendación de no consumir diariamente más de 40 miligramos por kilo de peso corporal.

Las evaluaciones de ambos organismos señalaron ciertas limitaciones en la evidencia disponible sobre el cáncer y otros efectos de la salud. En concreto, el CIIC apuntó a que podría ser acelerante de un tipo de cáncer de hígado. "Las evaluaciones del aspartamo revelaron que, si bien la inocuidad no preocupa de forma destacada en las dosis de consumo habitual de este producto, se han descrito posibles efectos que deben investigarse en más estudios y de mejor calidad", señaló el doctor Francesco Branca, director del Departamento de Nutrición e Inocuidad de los Alimentos de la OMS, en unas declaraciones difundidas por la entidad.

Cuántas latas diarias se deberían tomar

La evaluación del JECFA concluyó que el consumo de una cantidad diaria dentro de este límite de 40 mg/kg de peso corporal es "inocua" para las personas, por lo que no se observan daños debido a su consumo. La entidad puso como ejemplo que un adulto que pesa 70 kg necesitaría consumir entre 9 y 14 latas diarias para exceder la ingesta diaria admisible. Desde Coca-Cola recuerdan la necesidad de consumir cualquier bebida "con moderación" y formando parte de un estilo saludable y una alimentación moderada, variada y equilibrada.