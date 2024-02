Delivery Hero defiende ahora que Glovo evitará pérdidas operativas a final de año.

Glovo defendió a finales del año pasado ante los jueces de la Audiencia Nacional una “situación crítica” en lo económico para esquivar el pago de más de 66 millones de euros a la Seguridad Social. Lo consiguieron y se han suspendido cautelarmente dos desembolsos entre críticas de alguno de sus rivales como Just Eat. Ahora, su dueño, la firma alemana Delivery Hero, defiende ante sus inversores que la empresa española logrará ‘números negros’ operativos en el cuarto trimestre de este año. Los directivos sacan pecho precisamente de la posibilidad de retrasar al menos durante este año 2024 la salida de caja de estos pagos a las arcas públicas españolas, después de garantizarlos ante los tribunales con avales y otras figuras financieras -y que están siendo provisionados todos los trimestres en las cuentas-.

En el año 2022, el resultado operativo (Ebitda) ajustado de la compañía fundada y dirigida por Óscar Pierre resultó en unas pérdidas de 300 millones. Las netas, con todos los gastos financieros, las amortizaciones y las devaluaciones, fueron de 412 millones de euros. El pasado ejercicio, según precisaron recientemente los ejecutivos de Delivery Hero, se cerró con un resultado bruto negativo de menos de 150 millones de euros (las pérdidas netas fueron de algo más de 200 millones). “Esperamos que este momentum fuerte continúe en 2024; por lo tanto esperamos que está en torno al ‘break even’ en el cuarto trimestre”, aseguraba el responsable financiero del grupo germano, Emmanuel Thomassin. Los directivos insistieron que esta recuperación “es más rápida de lo que habíamos previsto”.

En esta presentación con marcado acento positivo respecto a la filial española también hicieron mención ante las preguntas de los analistas a las deudas con la Seguridad Social. El propio Thomassin insiste en que no habrá salida de caja durante al menos este año por las sanciones impuestas por Trabajo, precisamente gracias a esa suspensión. Y de hecho hacen mención a que la gran mayoría están cubiertas con garantías bancarias que generan salida de caja por los costes financieros. Hay que tener en cuenta que avisaron de provisiones -reservas contables en la cuenta de resultados pero sin salida de dinero- de hasta 400 millones para los procedimientos incluidos en la normativa antes de la ley rider y hasta 45 millones de euros al trimestre en base a las nuevas reglas.

En esa misma conferencia, el jefe financiero sigue defendiendo, como ha hecho Glovo también a nivel local, que el modelo laboral que retocaron ante la entrada en vigor de la ley rider -se mantiene la inmensa mayoría como autónomos- se ajusta a lo determinado por el Tribunal Supremo -no lo que se incluye en dicha normativa nueva-. “Seguimos opinando que esto sigue siendo una contingencia, pues básicamente nuestro sistema que implementamos cumple completamente con la decisión del Supremo, que se tomó hace dos años”, apostilla.

La suspensión cautelar de la deuda en la Audiencia Nacional fue criticada por el CEO de Just Eat: "Es hora de que los tribunales españoles cobren el dinero de los contribuyentes"

Esta visión positiva contrasta claramente con la que argumentaron los equipos legales de Glovo ante los jueces de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional en la última parte del año pasado. En este sentido, la firma alegó que el desembolso de 64 millones de euros por dos actas de liquidación y sanción por su modelo laboral con los riders generaría una “situación extrema”. Apuntaba esas pérdidas de 209 millones de euros, junto con “problemas de liquidez en el corto plazo”, junto con el desplome en la cotización de Delivery Hero, que “pone en riesgo las aportaciones que pueda hacer la compañía”. El dibujo fue similar en otro caso para un pago de 2 millones que también fue frenado cautelarmente.

Los magistrados de la Audiencia insistían en que existen “excepciones específicas y acreditadas por las especiales circunstancias que rodean el acto que puede hacer procedente la suspensión”. Y en este caso entendía que el pago produciría a Glovo “perjuicios de especial importancia y difícil reparación” en base al informe presentado por la empresa que relataba esa “situación extrema”. Esta decisión le ha permitido a Delivery Hero asegurar ante los analistas que no habrá salidas de caja por esas sanciones al menos durante este año. También acaba de tomar una decisión muy similar en la sanción histórica impuesta a Amazon y Apple por la CNMC en el caso del acuerdo de distribución para España entre ambas.

La decisión de los jueces fue criticada tanto por asociaciones de riders como también por rivales de la compañía española. El consejero delegado de Just Eat, Jitse Groen, aseguró en la red social X (Twitter) hace unos días que por segunda vez en un mes “nuestro competidor afirma que va a la quiebra si tiene que pagar las multas que le imponen or no haber pagado impuestos y Seguridad Social durante años; es hora de que los tribunales cobren el dinero de los contribuyentes españoles”, argumentaba. La empresa de origen nórdico ha sido especialmente dura con la posición de la firma dirigida por Óscar Pierre mantenida respecto a la regulación y la nueva ‘ley rider’.

Glovo acumula decenas de casos judicializados que suman varios cientos de millones de euros en sanciones y liquidaciones exigidas por la Seguridad Social en cotizaciones sociales por sus riders. Hace unos días se conoció la primera acta levantada por la Inspección de Trabajo basándose en el nuevo modelo de la empresa y en la llamada 'ley rider'. No hay datos cerrados del ejercicio 2023 y cómo han evolucionado esas reservas. A cierre de junio de 2023 la cifra era de 258,7 millones.