Deutsche Bank planea reducir a casi la mitad la red de oficinas de Postbank

Deutsche Bank, el mayor banco de Alemania, cerrará 250 sucursales de las 550 que tiene la entidad a lo largo de los dos próximos años, planea reducir a la mitad la red de oficinas de Postbank.

La noticia ha sido confirmada en una entrevista con 'Financial Times' del nuevo director de banca privada de Deutsche Bank, Claudio de Sanctis. Ha adelantado el plan para clausurar hasta 250 de las 550 sucursales de Postbank en los próximos dos años, añadiendo que la entidad pretende mejorar significativamente la oferta digital de Postbank.

Claudio Sanctis también apuntó que se realizarán ajustes en su propia red de sucursales bajo la marca Deutsche, aunque no precisó una cifra sobre el número de oficinas que podrían verse afectadas. Muchas sucursales de Postbank no son rentables desde hace tiempo, pero Deutsche no había podido cerrarlas debido a un contrato a largo plazo con el servicio postal Deutsche Post DHL, anterior propietario de Postbank.

Cambios en las sucursales que se mantienen abiertas

En este sentido, de la cifra de oficinas de Postbank que el banco contempla mantener abiertas, un tercio ya no ofrecerá servicios de Deutsche Post, utilizaba las sucursales para vender sellos y procesar paquetes, según indicaron al periódico.

Según el plan de De Sanctis, las sucursales restantes de Postbank se duplicarían como "centros tecnológicos", solucionando problemas para los clientes.

"Tienen que convertirse en el lugar donde recibir asesoramiento, pero también al que acudir si tienes un problema con tu aplicación", dijo de Sanctis, sin precisar cuántos puestos de trabajo se verán afectados por el cierre de sucursales, aunque defendió que la reestructuración planificada generará "ahorros de costes muy significativos y estos deberían cubrir con creces la inversión que tenemos que hacer".