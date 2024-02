Disney sale a la caza de la creadora de Fortnite con 1.500 millones en acciones

El gigante estadounidense Disney ha anunciado que invertirá hasta 1.500 millones de dólares (un total de 1.392 millones de euros al cambio de hoy) con el foco puesto en hacerse con una parte del accionariado de Epic Games, la marca creadora del famoso videojuego Fortnite, el cual cuenta con 100 millones de usuarios al mes.

La inversión la ha anunciado el CEO de Disney, Bob Iger, en una entrevista con el canal económico CNBC, después de informar sobre los resultados trimestrales de la compañía, unos resultados bien recibidos por los inversores en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street y que hicieron subir sus acciones un 5,83 %.

La inversión en Epic Games "representa probablemente nuestra mayor penetración hecha nunca en el mundo del videojuego", ha señalado Iger, que no precisó el valor de Epic Games, una compañía que no opera en Wall Street. Iger ha afirmado que esta inversión "no solo es oportuna, sino que representa un importante paso cuando miras las tendencias demográficas sobre cómo pasan su tiempo las generaciones Alfa y Z y hasta los 'millenials'", dijo el ejecutivo.

Epic Games también ha firmado recientemente distintos acuerdos de colaboración del juego o los contenidos de Fornite con otros gigantes del entretenimiento como Lego y Harmonix.

Disney dispara sus ganancias

El imperio del entretenimiento anunciaba el miércoles unas ganancias de 1.911 millones de dólares (unos 1.773 millones de euros) en su primer trimestre fiscal, un 49% más interanual, superando las previsiones de Wall Street. Entre octubre y diciembre, la empresa estadounidense tuvo una facturación de 23.549 millones, un leve 0,16% más que en el mismo tramo del ejercicio anterior; la mayoría de sus ingresos procedieron de su sección de entretenimiento, que incluye todas las operaciones de 'streaming' y medios de la compañía.

De esta forma, este negocio ingresó 9.981 millones de dólares, un 7% menos interanual, mientras que su canal de deportes, ESPN, generó 4.835 millones de dólares, un 4% más que en el mismo período del año anterior. Por su parte, las experiencias ofrecidas por la empresa (que incluyen sus parques temáticos, sus hoteles, su línea de cruceros y sus productos) ingresaron 9.132 millones de dólares, un 7 % más que en el primer trimestre de 2023.

Este es el segundo trimestre en que Walt Disney utiliza su nueva estructura de información financiera en sus resultados, segmentando la empresa en tres divisiones: entretenimiento, deportes y experiencias. En cuanto a suscriptores, el número de abonados a la plataforma de 'streaming' Disney+ se redujo en 1,3 millones respecto al trimestre anterior, en línea con el aumento de precios en las tarifas en el trimestre, según explica la compañía en un comunicado. Por contra, los abonados a Hulu -otro de sus servicios de 'streaming'- aumentaron en 1,2 millones con respecto al primer trimestre del año anterior.

"Hemos entrado en una nueva era para nuestra compañía"

"Hemos entrado en una nueva era para nuestra compañía, centrada en fortalecer ESPN para el futuro, convertir el streaming en un negocio rentable en crecimiento, revitalizar nuestros estudios de cine y acelerar el crecimiento de nuestros parques y experiencias", expresó el máximo ejecutivo de Disney, Bob Iger, en el comunicado.

La película de Taylor Swift, en Disney+

Los buenos resultados de Walt Disney llegan en medio de su enfrentamiento con diversos accionistas, que han presentado a sus candidatos para obtener un asiento en la junta directiva de la empresa, alegando la necesidad de un cambio de rumbo en su consejo administrativo.

Minutos después de dar a conocer los resultados, la empresa anunció la llegada a Disney+ de la película de la masiva gira de conciertos de Taylor Swift, 'The Eras Tour', que se emitirá únicamente en esta plataforma a partir del 15 de marzo. Los resultados, publicados al cierre del parqué neoyorquino, fueron mejores de lo esperado y la empresa subía un 7 % en las operaciones electrónicas posteriores. En el último trimestre ha aumentado su capitalización un 17%.