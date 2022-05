El dueño de Milanuncios se rebela por la tasa Google y busca pactar con Hacienda

Las grandes compañías tecnológicas han intentado esquivar hasta el final la 'Tasa Google', que grava determinados servicios digitales en España como la publicidad o la explotación de los datos. Y algunas de ellas se agarran a la inseguridad jurídica para tratar de reducir su impacto. Es el caso de Adevinta, el grupo propietario en España de portales online como Infojobs o Milanuncios que avisa de un "alto grado de incertidumbre" y negocia con el Ministerio de Hacienda para reducir el número de productos afectados por la figura impositiva. Otras de las grandes compañías del sector se felicitan del acuerdo firmado el pasado mes de octubre con la OCDE que dejaría en papel mojado esta medida a partir del ejercicio 2023.

El grupo asegura que la valoración sobre cómo se aplica esa tasa digital en España dentro de sus cuentas se encuentra "rodeada de un alto grado de incertidumbre". Insiste en que esa incertidumbre se refiere a si los servicios que la compañía presta a sus usuarios en España han de ser considerados dentro del ámbito de la ley. Ellos interpretan que hay una parte de esos productos que ofrecen en el país -sin precisar cuáles son- que no se deben incluir en ese 'perímetro'. Su modelo de negocio se basa fundamentalmente en la publicidad digital, una de las tres actividades claves.

Esa interpretación más restrictiva se queda reflejada en una provisión para abonarla que no desglosan en los documentos presentados ante la SEC estadounidense. En el año 2021 la empresa obtuvo, según sus propias cifras, unos ingresos operativos de 182 millones de euros. Si se aplicara sobre todo su negocio ese 3% de la 'Tasa Google', el pago debería ser de 5,76 millones. Ellos reconocen que están en negociaciones con las autoridades fiscales españolas y mantienen "otras acciones". En caso de que la conclusión sea diferente defienden que el pago no tendría que ser superior, en todo caso, a los 5 millones. La situación es prácticamente calcada a la que vive en Francia, aunque este se le aplicaría no sólo a las cuentas de 2021 sino a las de 2019 y 2020. Ahí la factura se elevaría a 29 millones.

Esta situación, según explican varias fuentes del sector, no es excepcional. Esa incertidumbre que señala Adevinta también ha sido esgrimida por otros grupos del sector para tratar de convencer a Hacienda y así reducir el impacto de la tasa. Al margen de ese 'tira y afloja' con Hacienda, el grupo dueño también de otros portales como Fotocasa es de los pocos que arroja algo de luz y transparencia sobre las cuentas y el ingreso de esta tasa en sus informes presentados ante el regulador. Otras compañías del sector especialmente señaladas por su actividad como son Ebay, Tripadvisor, el gigante de la nube Dropbox o la compañía de entrega de comida a domicilio Just Eat hacen mención a la tasa. Pero en ningún momento enseñan lo abonado en el país. Tripadvisor insiste en que ha registrado sólo un millón de dólares de gasto para todos los países donde operan que tienen esa tasa en Europa, como España, Francia o Italia. Por su parte, Just Eat fijaba esa cifra en 6 millones.

Muchas de esas compañías hablan de una tasa "unilateral" y señalan, como Adevinta, la "inseguridad jurídica" que genera. Por eso aplauden el principio de acuerdo anunciado en octubre pasado de los principales países del mundo para aplicar una 'tasa Google' global del 15% a las multinacionales donde generan ingresos. Por ejemplo, Drobpox aplaude que todo lo que se ingresen en países como España o Francia de más respecto a lo que se pagaría con esa nueva tasa podrá ser recuperado a través de créditos fiscales.

Algunos de los gigantes hablan de una "tasa unilateral" en sus informes presentados a la SEC

Dos de los gigantes más afectados son Google y Amazon. Ambos señalan este tipo de tasas por servicios digitales, pero sin desglosar números. El grupo del buscador se muestra más duro insistiendo en que este tipo de figuras impositivas como la española "podrían generar una superposición internacional de regímenes fiscales". Ambos fueron los primeros que decidieron anunciar públicamente que repercutirían el 3% que se empezó a cobrar por Hacienda a principios de 2021 a sus clientes en España, tanto empresas como consumidores.

Recaudación, muy lejos

La recaudación de esta tasa ha estado muy lejos de lo que tenía previsto el Gobierno. En el primer semestre del año 2021, la recaudación había estado algo por debajo de los 100 millones de euros cuando para todo el ejercicio el Gobierno esperaba alcanzar los 968 millones (en un primer momento lo situó en los 1.200 millones, pero tuvo que rebajarlo). Los servicios gravados y esa inseguridad jurídica a la que aluden las grandes compañías habrían contribuido a ese escaso impacto. Hay que tener en cuenta que se circunscribe a las empresas que declararan unos ingresos globales de más de 750 millones de euros y unos ingresos a los que se le aplicaría la tasa en España de al menos 3 millones.

Mientras tanto, estas grandes multinacionales se han ido poniendo al día con Hacienda, que pone más foco sobre sus cuentas y su operativa. Microsoft tiene una nueva investigación abierta, después de haber abonado en 2020 cerca de 12 millones de un caso anterior. Facebook se puso al día con el Fisco en 2019, antes de que estallara la pandemia, con el abono de 34 millones de euros a través de una sociedad extranjera. Y, por último, la histórica compañía IBM se debe enfrentar al abono de más de 50 millones en una inspección récord.