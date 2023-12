Ebury (Santander) abona 100 millones para hacerse con la fintech brasileña Bexs.

Es la operación más destacada de su historia. Y ya tiene cifras concretas sobre el precio pactado. La fintech de gestión de divisas Ebury, controlada por Banco Santander, desembolsó algo más de 100 millones de euros para hacerse con la compañía brasileña Bexs con la que busca expandirse en este mercado latinoamericano. La transacción, que fue autorizada por el regulador el pasado mes de octubre, se complementa con otras dos firmadas tras el verano que suponen otros casi 8 millones de euros extra.

La adquisición fue firmada en el mes de mayo de 2022, pero obtuvo todas las aprobaciones regulatorias por parte del Banco Central brasileño en el mes de octubre. No se hizo pública la contraprestación. Pero, en documentación oficial de la empresa consultada por La Información, la estructura acordada y la financiación del acuerdo contempla el pago de 550 millones de reales brasileños, que al cambio actual supone unos 103 millones de euros. Este desembolso se ha hecho coincidiendo con el cierre definitivo.

Esta cifra coloca la compra como la más destacada de las que ha llevado a cabo hasta la fecha. En dicha documentación no se establece si hay algún pago vinculado a rendimiento (lo que se conoce en el argot como earn-out) ni si todo es a través de efectivo o hay alguna parte que se entrega en acciones del grupo. El esfuerzo tiene el objetivo de hacerse fuerte en el mercado brasileño con la incorporación de un grupo que cuenta con un negocio de pagos internacionales y divisas. El hasta ahora CEO de Bexs Group es el CEO de Ebury en Brasil para liderar el negocio en la región. La firma procesó 3.900 millones de dólares en su plataforma en ambos verticales en 2021, el ejercicio previo a la firma de la adquisición. No hay datos públicos sobre sus cifras de negocio en los últimos años.

Esta no es la única compra que ha protagonizado la fintech fundada por Juan Lobato y Salvador García. En el mismo mes de octubre de 2023 sacó la cartera para hacerse con Trans Skills Investments en Oriente Medio, que proporciona capacidades de procesamiento de nóminas. En este caso el pago total es de unos 6,4 millones de libras esterlinas, lo que supone al cambio unos 7,3 millones de euros. El 50% se paga en el cierre, mientras que un 12,5% de la cuantía corresponde al segundo ejercicio y el resto es un pago variable en función de objetivos de ingresos.

La tercera es mucho más pequeña, según las cifras desveladas. Se trata de Prime Financial Markets, con sede en Johannesburgo (Sudáfrica). Es un proveedor de servicios financieros registrado que ofrece asesoramiento sobre mercados financieros y servicios de intermediación en tesorería o gestión de liquidez. Esta se firmó en septiembre de 2023 por un precio total de apenas 400.000 libras, lo que supone algo menos de medio millón de euros. Por último, entre mayo de 2022 y marzo de 2023 invirtió en la compañía de Países Bajos LoopingOne, proveedor de soluciones financieras para marketplaces. En una primera transacción puso sobre la mesa 800.000 euros por el 14,5%. Posteriormente aportó un préstamo convertible de otros 400.000 (con un 8% de interés).

La compañía española busca acelerar su expansión internacional. Durante su ejercicio fiscal 2023, que acabó en el mes de abril, los ingresos netos se situaron ligeramente por encima de la barrera de los 200 millones de libras (unos 230 millones de euros), prácticamente el doble de un año antes. Las pérdidas antes de impuestos se recortaron casi a la mitad (el Ebitda fue positivo con 16 millones), pero tras un ajuste fiscal a su favor los números rojos netos fueron de apenas 3,4 millones frente a los 34 millones de un ejercicio anterior. Han intentado ‘exprimir’ al máximo los clientes pasando de 8.200 libras anuales en 2022 a 15.600 por cada uno.

Santander y la salida a bolsa

Banco Santander sigue siendo el máximo accionista de una empresa que cerró su ejercicio fiscal con 1.330 empleados. Cuenta con una participación neta del 67% (si se excluyen los títulos reservados para los planes de stock options de cúpula y plantilla, el total de acciones del banco presidido por Ana Botín es del 54%). La entidad financiera ha puesto sobre la mesa más de 600 millones de euros en dos ampliaciones de capital. El objetivo ahora es preparar toda la estructura del grupo para una futura salida a bolsa en el año 2025, aunque aún no se ha decidido si se hará en Londres (Reino Unido), donde tienen la sede jurídica del grupo, o en otro parqué. La idea inicial era recurrir al formato de 'listing'.

El consejero delegado de la plataforma, Juan Lobato, aseguraba hace unas semanas que están estudiando la posibilidad de ese estreno bursátil “basándonos en nuestros buenos resultados financieros y comerciales”. La compañía ve “oportunidades de crecimiento continuo” en nuevos mercados en los que el sector bancario todavía no se ha centrado y en sectores en los que la fintech no está presente. La valoración aún no se ha fijado, pero para lograr plusvalías relevantes para Santander tendría que rondar los 2.000 millones.