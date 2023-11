EiDF reduce parte de su deuda: recibe 14,3 millones por la venta de una cartera solar. 

El grupo de energía renovable EiDF ha recibido 14,3 millones de euros de Finlight Corporate, sociedad respaldada por el fondo canadiense Brockfield, como parte del acuerdo de venta de instalaciones solares que suscribió la empresa con el fondo de inversión en agosto de este año, según ha informado BME Growth. Tras el cobro de este importe, EiDF ha cancelado parte de la deuda que tenía con Sinia Renovables.

EiDF anunció este verano la compra de los activos materiales y los contratos de compraventa de energía (PPA) de 53 instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo industrial por parte de la plataforma de financiación de proyectos de autoconsumo solar Finlight. De estas 53 instalaciones, 21 se encontraban en ese momento aún en fase de construcción.

El importe total de la transacción se fijó en 26 millones de euros, la suma del importe por la venta de los activos y contratos cedidos (20,7 millones) más unos 5,2 millones adicionales por los contratos a suscribir entre el comprador y EiDF para la finalización de la construcción de las instalaciones en desarrollo. La potencia total de las instalaciones vendidas es de 56.746 KW.

Reduce su apalancamiento

Como parte de este acuerdo, EiDF ha firmado la compraventa correspondiente al primer cierre del contrato suscrito con Finlight. La sociedad participada por Brookfield ha transferido a EiDF 14,3 millones, de los que más de uno han quedado retenidos como garantía y 726.207 euros en una cuenta.

Con estos fondos, EiDF ha cancelado parcialmente la deuda que tenía con Sinia Renovables por un importe de 7,27 millones de euros, y ha cedido parcialmente derechos de cobro sobre los créditos derivados de la ejecución del contrato de compraventa de activos en garantía de la deuda pendiente con Sinia Renovables, que asciende a 8,03 millones de euros.

La compraventa es el primer cierre del contrato firmado con Finlight Corporate el pasado 4 de agosto, que incluía condiciones suspensivas que, en un primer cierre, debían cumplirse en al menos un 50% de la potencia total transmitida. Finalmente, dicha condición se ha cumplido con un 68,96%, por lo que se ha procedido a la liquidación del cierre, como ha anunciado EiDF Solar. La sociedad prevé que el segundo cierre de este contrato de compraventa se lleve a cabo antes de 30 de noviembre.

Además, el grupo especializado en instalaciones solares ha amortizado los pagarés emitidos por un importe nominal de 3,3 millones que vencían el 14 de noviembre. Con todo ello, la compañía reduce su deuda financiera, mejora su posición de caja y rotar su cartera de activos.

EiDF estuvo más de cuatro meses suspendida de cotización en el BME Growth después de que un informe de Deloitte detectara evidencias del posible falseamiento de contratos y documentos elaborados por parte de los responsables de la sociedad, así como "numerosas" incidencias relativas a facturas y pagos por servicios que podrían no haberse prestado o no estar justificados. En el primer avance del dictamen jurídico que EiDF encargó a la consultora KPMG la firma no apreció elementos suficientes para hacer encaje en tipo penal alguno de las conductas descritas por Deloitte.

Recientemente EiDF selló un acuerdo de financiación de hasta 20 millones con Global Corporate Finance, suscribió unos nuevos pagarés por 10,7 millones, trasladó su domicilio social de Galicia a Madrid, y acordó reforzar su política de prevención de delitos con el nombramiento de un nuevo responsable de "Compliance".