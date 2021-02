El ERE de El Corte Inglés abre la veda a nuevos y continuos ajustes de plantilla

El Corte Inglés llevará a cabo el primer ERE de su historia. Según los representantes de los trabajadores, el grupo de grandes almacenes recortará su plantilla en hasta 3.500 empleados fijos -3.000 según otras fuentes- en los próximos meses. Es más, los sindicatos tienen claro que será el primer ajuste, pero no el último, ya que la estructura actual de la compañía "necesita aligerarse" y "con estas salidas no bastan", admiten. En este sentido, reconocen que, pese a no haber una comunicación oficial en este momento, "se harán más, no sabemos cómo, pero se harán". El Corte Inglés ha rechazado hacer comentarios al respecto.

El golpe de la pandemia ha derivado una parte relevante de las ventas hacia los canales online, no solo en El Corte Inglés, en el conjunto del sector. Este hecho hace necesario un cambio en las estructuras laborales de las compañías, que cada vez necesitan menos personal presencial en las tiendas. Este ajuste afectará tanto a los servicios centrales como las tiendas de ECI, Sfera e Hipercor, es decir, aquellas compañías de El Corte Inglés SA.

Fuentes sindicales reconocen a La Información que este movimiento lleva sobrevolando la compañía varios meses, pero no ha sido hasta esta misma semana cuando ha comenzado a concretarse. Pese a ello, aún tienen "muy pocos datos", ya que la empresa ha convocado a los representantes de los trabajadores a una reunión este sábado en la que se darán los pormenores del ajuste.

El objetivo del recorte de plantilla sería, como ha podido saber este medio, adaptar la estructura laboral a las nuevas circunstancias y los recursos a las necesidades que han ido apareciendo en los últimos meses. Fuentes sindicales señalan que a día de hoy no conocen cómo se hará este ajuste, si será a través de prejubilaciones -como se viene haciendo en otros sectores en los últimos años- o con bajas incentivadas, si bien dudan de la primera opción.

Las cifras de la plantilla

El grupo de grandes almacenes tenía en febrero de 2020, últimos datos públicos, más de 88.000 trabajadores, la mayoría de los cuales -56.000- son mujeres. De acuerdo con la pirámide de edad que dibuja la propia empresa en las cuentas, el 27,1% de los trabajadores superaban los 50 años, 4,1 puntos porcentuales más que un año antes. El grupo de edad más numeroso sigue siendo el de trabajadores entre los 30 y los 50 años, con un 58,4% del total, 3,5 puntos menos que en el ejercicio 2018.

Estos datos dejan entrever un envejecimiento de la plantilla que se acrecienta cada año que pasa, por lo que en algunos medios consideran que un nuevo plan de salidas voluntarias incentivadas para las franjas de edad más mayores o las prejubilaciones podrían ser las mejores soluciones para "aligerar la estructura" al tiempo que se rejuvenece.

El Corte Inglés ha promovido durante los últimos años varios planes de este tipo para empleados desde los 58 años. Así por ejemplo, el grupo estableció uno de estos planes para aquellos trabajadores interesados en extinguir la relación laboral con los grandes almacenes. Estos empleados recibirían el 70% del salario neto hasta que alcancen la edad de 63 años más una prima de salida equivalente a seis meses de salario neto. Para poder adscribirse al plan era necesario, entre otros requisitos, haber trabajado durante al menos 15 años en la sociedad y contar en su vida laboral con 35 años de cotización efectiva.