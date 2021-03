El Corte Inglés propone 25 días por año en el ERE y los sindicatos exigen 36

Primera propuesta para el ERE de El Corte Inglés. La empresa de grandes almacenes que capitanea Marta Álvarez ha propuesto en la cuarta reunión celebrada este jueves una indemnización de 25 días por año hasta un máximo de 15 mensualidades, mientras que los representantes de los trabajadores exigen que los pagos alcancen los 36 días por año con un máximo de 24 mensualidades, tanto para el personal que se adscriba a este proceso de manera voluntaria o afectado de manera forzosa. Así lo han comunicado los sindicatos en una nota enviada este mismo jueves.

Adicionalmente, El Corte Inglés habría señalado que se trata de un proceso de adscripción voluntaria al que se podrán acoger el colectivo de las áreas y centros que van a sufrir procesos de reorganización. En este punto, los sindicatos han solicitado que exista la preferencia de adscripción voluntaria para todos los trabajadores del grupo, independientemente de su área o centro. Para ello, el grupo de grandes almacenes propondrá un plazo de un mes desde que se cierre el acuerdo para que aquellos que quieran se adhieran y la empresa tendrá hasta un mes más para contestar a la solicitud.

En caso de no cubrirse el cupo de plantilla de forma voluntaria, el grupo de grandes almacenes no descarta llevar a cabo despidos forzosos a la cantidad de 20 días con 12 mensualidades. Por su parte, los representantes de los trabajadores piden que, en caso de no cubrirse la plantilla de forma voluntaria, el colectivo afectado esté en cantidades inferiores a las 3.000 personas anunciadas.

Los sindicatos representados en la mesa de negociación -CCOO, FASGA, FETICO y UGT-, "hemos sido tajantes en nuestra posición de no aceptar una propuesta tan baja y alejada de la realidad de las negociaciones del art 51 ET, donde las referencias de las cantidades negociadas en procesos de empresas del sector o actividad, nos hacen tildar a esta propuesta de ridícula y fuera de mercado", señala el comunicado.

"La posición de CCOO, FASGA, FETICO y UGT frente a la empresa, seguirá siendo clara y contundente, buscando unas condiciones de salida del personal atractivas", admiten. "El camino que hoy ha escogido la empresa ha sido radicalmente el opuesto a lo que, desde la parte social, consideramos justo para los intereses de los trabajadores. Nos han emplazado al próximo lunes para valorar nuestra propuesta y seguir con la negociación", finalizan.

No habrá prejubilaciones

El grupo de grandes almacenes ya comunicó en anteriores reuniones que su intención era evitar las prejubilaciones. En el primer encuentro con los sindicatos, la compañía puso sobre la mesa del informe técnico y económico de las causas que justifican la medida. En él se detallaba que los despidos no afectarán a, entre otros colectivos, los mayores de 50 años. Tampoco se verán afectados por este recorte los trabajadores eventuales, aquellos sujetos a un contrato de relevo o los que son empleados de "días sueltos".

De acuerdo con los sindicatos, la empresa comentó durante la reunión que "este no es un plan de rejuvenecimiento, ni de desvinculación, sino un proceso de reducción de plantilla y reorganización de la empresa". Por tanto, entienden que no se trata de una "jubilación anticipada", sino de una finalización de vida laboral en El Corte Inglés, llevando a los trabajadores que se adhieran al plan hacia otros mercados laborales.