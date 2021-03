Cumbre de El Corte Inglés con Yolanda Díaz para evitar tensión social en el ERE

La cúpula directiva de El Corte Inglés mantuvo una reunión con Yolanda Díaz y altos cargos del Ministerio de Trabajo para presentarles el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 3.500 empleados, según ha podido saber La Información. La cita se celebró tras el anuncio de la compañía de prescindir de una parte significativa de su plantilla, una decisión que sorprendió al Gobierno -no tenía información- y que provocó, incluso, malestar en Moncloa por las consecuencias laborales y de tensión que pueden generarse en una de las compañías icónicas del país con los primeros despidos masivos de su historia.

La delegación de El Corte Inglés en el encuentro con Trabajo era de alto nivel. Según fuentes conocedoras de la reunión, uno de los asistentes fue Víctor del Pozo, consejero delegado. También asistió el director de Recursos Humanos del grupo, Manuel Pinardo. La representación del Ministerio, por su parte, estuvo encabezada por la ministra y un grupo de sus colaboradores que, una vez conocidos los planes de la compañía, transmitieron su preocupación por una oleada de despidos de estas características en un momento decisivo para el empleo y la recuperación económica.

El Corte Inglés explicó a Díaz y su equipo que intentarían que el ERE tenga la menor afectación posible. Es más, no descartaron que en las próximas semanas pudiera reducirse esa cifra inicial de 3.500 salidas. Las fuentes consultadas afirman también que los directivos de El Corte Inglés transmitieron también que una posibilidad que estaban estudiando, en ese momento, era que los despidos no se incluyan a trabajadores mayores de 50 años. Precisamente, esta misma semana el grupo de grandes almacenes ha anunciado que los despidos no afectarán a, entre otros colectivos, los mayores de 50 años, lo que supone de facto evitar las prejubilaciones.

Idénticos mensajes ha transmitido El Corte Inglés a Moncloa, con quien la relación también es fluida: se intentará reducir la cifra de salidas y no se despedirá a los mayores de 50 años. En el caso de la Presidencia del Gobierno, la relación es directa con la presidenta, Marta Álvarez. La directiva, de hecho, fue una de las empresarias, ajena al Ibex 35, invitada a la conferencia de Pedro Sánchez que inauguraba el curso político en la Casa de América. Un gesto que se repitió con la visita del líder del Ejecutivo a los talleres de El Corte Inglés donde se han fabricado mascarillas y material de protección durante la pandemia.

Una de las preocupaciones del Gobierno de coalición con el ERE anunciado por El Corte Inglés es precisamente la tensión social que pueda producirse con la salida de más de 3.000 de sus trabajadores. De hecho, la decisión de que que los despidos no afecten a los mayores de 50 años ha sido considerada por el Ejecutivo como un gesto positivo al tratarse de uno de los colectivos más complicados para volver a emplear en los últimos años de su carrera.

Las negociaciones del ERE

El Corte Inglés anunció hace dos semanas a los representantes de los trabajadores que tenía la intención de recortar su plantilla en hasta 3.500 trabajadores, según fuentes sindicales, cifra que otras fuentes rebajan hasta 3.000. Las conversaciones con el Gobierno podrían resultar claves. Las salidas, que se llevarán a cabo en los próximos meses, buscan aligerar la estructura laboral de la compañía para hacer frente a los constantes cambios del mercado y al impacto de la Covid sobre la forma en que las compras en este tipo de establecimientos se han trasformado, ganando mayor peso el canal digital en detrimento de la presencialidad.

Pese a las dudas que surgieron en un inicio sobre la figura jurídica que se utilizaría para dar salida a los trabajadores, en la primera reunión celebrada este mismo lunes la compañía presentó a los sindicatos las memorias técnicas y económicas del ajuste y señaló que quedaban excluidos, entre otros colectivos, los mayores de 50 años y el personal eventual. Al Gobierno, como decimos, ya se le había transmitido en la reunión con la ministra Díaz que esta posibilidad se encontraba sobre la mesa. De acuerdo con los representantes de los trabajadores, durante la misma cita la empresa comunicó que este "no es un plan de rejuvenecimiento, ni de desvinculación, sino un proceso de reducción de plantilla y reorganización de la empresa", motivo con el que justifican dejar fuera a este colectivo.

Con un vistazo a la pirámide de edad de la plantilla de los grandes almacenes se puede apreciar el envejecimiento, el 27,1% de los trabajadores superan los 50 años, porcentaje que se ha ido incrementando a pasos agigantados en los últimos años, según las cuentas de la compañía.

El ERE que ha planteado el grupo de distribución afectará principalmente a trabajadores de las tiendas -tanto las propias de El Corte Inglés como Sfera o Hipercor-, si bien también reducirá el personal que trabaja en los servicios centrales de la empresa. Como ya señaló La Información, fuentes sindicales apuntan a que este será el primer gran ajuste de plantilla de los grandes almacenes, ya que pronostican que serán varios más en los próximos años. A día de hoy el grupo cuenta con unos 88.000 trabajadores.