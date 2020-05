El banco público ICO entra como inversor de El Corte Inglés en sus últimos pagarés 

De avalista a inversor. El Instituto de Crédito Oficial (ICO), el banco público estatal, se ha estrenado como comprador en el mercado secundario de deuda MARF y lo ha hecho a través de la compra de pagarés emitidos por compañías españolas. Entre sus primeras inversiones se encuentra la compra de 'papel comercial' de El Corte Inglés junto a las de otras cotizadas (y no cotizadas) de la bolsa española. No serán las únicas e irán a más en las próximas semanas, después de que el BCE haya instado a las empresas a emitir deuda con el objetivo de blindarse frente a la crisis del Covid-19 y diversificarse de la financiación bancaria.

De hecho, a comienzos de junio ya estarán operativos los 4.000 millones de euros en avales para garantizar las emisiones de pagarés por empresas no financieras en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Estos mecanismos permitirán proteger el 70% del importe de los productos financieros para todas las empresas que cuenten con estos programas y realicen la colocación antes del 30 de septiembre.

El Gobierno tiene claro que hay que abrir el grifo de la financiación respaldada por aval del Estado al tejido empresarial de nuestro país y elevaba a 60.000 millones la financiación reservada en exclusiva desde el ICO a pymes y autónomos. Ademas, la entidad pública ha decidido pasar a la acción y desveló hace algunas semanas, a través del BOE, que la emisión de pagarés podrá contar con la participación del ICO como inversor final y no solo como avalista.

El presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, avanzó en el Foro Medcap organizado por BME que en las últimas tres semanas han invertido 210 millones de euros en 12 emisiones del pagarés del MARF, que han recaudado un total de 450 millones en este mercado. En total, la presencia estatal ha cubierto cerca de la mitad de lo recaudado. Entre estas compras de mayo están los pagarés realizados por El Corte Inglés, pero también otras compañías que cotizan en bolsa.

El grupo de grandes almacenes presidido por Marta Álvarez lanzó siete emisiones durante este mes de mayo por un importe de 212,9 millones de euros. Las dos primeras fueron el 11 de mayo por 61,5 millones (vencimiento el 8 de junio) y 50 millones (vencimiento 14 de diciembre); dos posteriores el 18 de mayo en la que destacarían los 12,5 millones con vencimiento el 15 de septiembre; otra el 20 de este mes por 59 millones que deberá hacer frente el 26 de junio y dos más el lunes de esta semana, con 20 y 9,3 millones, que vencen el 29 de junio y 22 de septiembre, respectivamente, según datos recabados por 'La Información'.

El mayor emisor del MARF

El Corte Inglés es uno de los beneficiados de la apuesta del ICO por la compra de pagarés. El grupo de distribución tiene el límite de su programa de emisión de pagarés en el MARF en 1.200 millones, tras ampliarlo en 450 millones a finales del 2019 y todavía tendría margen para nuevas emisiones. Por su parte, otros programas como los de Sacyr o Gestamp (los dos siguientes en mayor importe) son de solo 350 millones de euros. De hecho, el de la constructora finalizará pocos días después de que concluyan los avales del ICO puesto que tiene como fecha de vigencia hasta el 4 de octubre de este año.

El Corte Inglés se encuentra bajo presión en los mercados. Las agencias de rating S&P y Fitch han puesto bajo revisión la calificación de su deuda y podría sufrir una rebaja por el impacto que tendrá la Covid-19 en los ingresos del grupo debido al cierre de sus centros comerciales. Por tanto, se aleja la posibilidad de que la compañía logre el 'grado de inversión' y abandone el 'bono basura' (igual o por debajo a BB+), ya que se encuentra con 'perspectiva negativa'.

Elecnor, Vidrala, Vocento

Las compras más significativas de pagarés por parte del ICO son las de El Corte Inglés pero también ha realizado otras. Entre las emisiones del mes de mayo destacan numerosas compañías del Mercado Continuo como Elecnor, que realizaba cuatro colocaciones de deuda por 62,5 millones. El fabricante de envases de vidrio para la industria alimentaria, Vidrala, también ha sido otra que ha recurrido a esta vía puesto que ha captado 21,8 millones el pasado 11 de mayo y cuyo vencimiento es el 11 de noviembre. La constructura Sacyr, con 20 millones gracias a dos emisiones, Europac con una de 12,8 millones o Vocento con 11,5 millones serían otras de las posibles beneficiadas de las inversiones del ICO. En Audax, que emitió 20 millones, el banco público ha invertido 5 millones, según especificó su presidente en el foro de BME.

Este respaldo del ICO, tanto a través de la compra de pagarés como de los avales, hará un 'efecto llamada' para que las compañías opten por realizar más emisiones en el MARF al contar con un mayor respaldo y garantizarse el éxito de dichas colocaciones. No obstante, no todas podrán beneficiarse de estas actuaciones puesto que su domicilio social debe estar en España (hay empresas portuguesas que emiten pagarés en el MARF), contar con un programa de pagarés vigente y no encontrarse en situación de empresa en crisis o en procedimiento concursal.

Mira también El BCE insta a las empresas a que emitan deuda para blindarse contra el Covid-19

El MARF busca facilitar la financiación de las empresas mediante la emisión de valores de renta fija y reducir, por tanto, la dependencia de la financiación bancaria gracias a un coste mucho más reducido. Desde su creación en 2013 un total de 79 compañías han obtenido financiación a través de esta vía y el saldo vivo de este mercado de Renta Fija de BME superaba los 5.300 millones de euros, a cierre del primer trimestre.

Este tipo de mercados cuentan con el beneplácito del Banco Central Europeo (BCE) y suponen una alternativa al crédito bancario. El organismo presidido por Christine Lagarde ha destacado los efectos que tiene para la estabilidad financiera y la transmisión monetaria las compras de deuda del sector público y privado bajo el Programa de Compra de Emergencia pandémica (PEPP), su bazuca 'anticrisis' de 750.000 millones de euros, que le permitirá comprar 'bonos basura' y pagarés. El propio Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, señaló que "las compras de activos del sector privado son un elemento importante y específico de la respuesta política del BCE a las perturbaciones económicas causadas por la crisis de salud de la Covid-19".