El Corte Inglés suma a Mutua al consejo en su pulso con el jeque catarí Al Thani

Desde el punto de vista de negocio, la alianza de El Corte Inglés con Mutua Madrileña tiene mucho sentido. La combinación de la actividad aseguradora se multiplica, al mismo tiempo que la deuda de la cadena de grandes almacenes se reduce de manera significativa. Pero los efectos del acuerdo también se notarán en el accionariado y los órganos de gobierno de la compañía española. La entrada de Mutua en el consejo y su adquisición del 8% capital social del grupo refuerza los apoyos de los principales accionistas y la actual dirección, representados en la figura de la presidenta Marta Álvarez. Un bloque que ahora quedará apuntalado frente a los intereses diversos del inversor qatarí Al Thani, quien aterrizó en los duros momentos en el grupo y firmó una hoja de ruta que, en parte, no se ha cumplido.

Fuentes cercanas aseguran a La Información que la sintonía entre Mutua y los principales representantes de El Corte Inglés es total. Ambas son dos empresas nacionales con un largo recorrido - más de 70 años desde su fundación- e interés en sacar adelante un proyecto industrial, el del sector asegurador. Y también son dos empresas familiares en las que entre sus planes no está salir a bolsa, sino que el capital siga en las mismas manos, asegurando el status quo de los accionistas fundadores.

Todo lo contrario de lo que deseaba Al Thani cuando entró en la compañía. El inversor firmó hace seis años su aterrizaje bajo el compromiso de sacar a bolsa El Corte Inglés. Llegado el momento, dicho hito no se cumplió, lo que le dejó al inversor catarí un premio de consolación de 33 millones de euros en concepto de indemnización. La intención de este exótico accionista no era una petición más, pues llegó a solicitar al consejo a través de una carta que acelerara los trámites para saltar al parqué. Pidió contratar a bancos de inversión para que analizaran cuánto vale el grupo de distribución.

Con el 8% del capital social de El Corte Inglés asegurado, Mutua se coloca entre los cinco principales accionistas. Así, en cualquier decisión dirigirá el sentido de sus derechos de votos en la misma dirección que el primer accionista, la Fundación Ramón Areces (37,39%), presidida por Marta Álvarez. El resto de accionistas son la patrimonial Cartera de Valores IASA (17,18%), Corporación Ceslar (9%) y Cartera Mancor (7,51%). Al Thani, por su parte, mantiene el 10,33% en sus manos, de acuerdo a las fuentes consultadas. Controla su participación desde Luxemburgo a través de la sociedad PrimeFin.

Aunque en la hoja de ruta de El Corte Inglés no está la salida a bolsa, Al Thani, ex primer ministro de Catar y empresario con infinidad de participaciones en multitud de negocios, firmó en 2015, cuando Dimas Gimeno todavía era presidente, la posibilidad de salir del capital de manera libre a partir de junio de 2025. Sería el grupo de distribución quien obligatoriamente tendría que pagarle por su participación. No obstante, de acuerdo a la documentación consultada, la ejecución de esta opción "depende de determinadas condiciones" que no están detalladas.

Combinación de negocios

El acuerdo entre El Corte Inglés y Mutua Madrileña no convierte al grupo asegurador únicamente en accionista, sino también en socio estratégico al ser el proveedor en exclusiva de los seguros tanto de vida como de no vida. El objetivo, según detallaron ambas partes en un comunicado conjunto, es "mejorar la oferta y el servicio de seguros y asesoramiento patrimonial a los clientes de El Corte Inglés". La alianza incluye también el desarrollo del negocio de gestión de activos, a través de un acuerdo por el que Mutuactivos distribuirá en exclusiva sus fondos de inversión entre la base de clientes de la cadena de grandes almacenes.

Otra de las claves del acuerdo es el impacto que tendrá para El Corte Inglés en sus objetivos para rebajar el nivel de endeudamiento tras el coronavirus, periodo en el que ha tenido que ponerse en manos de la banca y de los bonistas para reforzar su liquidez. Al cierre del primer trimestre de este 2020, la deuda neta era cercana a los 4.300 millones de euros, superior a la del mismo periodo del año anterior. El grupo es consciente de que debe reducir su pasivo y por eso en su plan estratégico firmado en mayo se fijó la meta de reducir la deuda neta en un 60% durante los próximos cinco años.

Mutua Madrileña, por su parte, entra en uno de los sectores de El Corte Inglés que menos sufrió la crisis sanitaria. A diferencia que la agencia de viajes VECI y el negocio tradicional de moda, que sí acusaron los cierres perimetrales y las restricciones de aforo y horarios, el área de seguros de El Corte Inglés pudo incluso mejorar ligeramente sus ingresos, de acuerdo a sus últimas cuentas anuales. El grupo asegurador se convierte en el tercer gran actor empresarial que participa de una operación de calado de El Corte Inglés, después de la joint venture con Logitravel en el sector de las agencias de viajes y de la adquisición del grupo de supermercados Sánchez Romero.