El precio de la luz golpea a Renfe con un agujero de más de 100 millones de euros.

La subida de la luz golpea duramente a Renfe. El encarecimiento del precio de la luz que se viene registrando desde hace meses ya le ha provocado a la empresa pública, uno de los primeros consumidores de electricidad en España, un incremento de los costes adicional de más de 100 millones de euros.

Durante su participación en el II Observatorio de Movilidad de 'El Español', el presidente de Renfe, Isaías Táboas, ha señalado que el coste de la energía es un factor "fundamental" para las cuentas de la empresa pública, al estar las líneas por las que discurren los trenes electrificadas.

Táboas ha explicado que Adif es su proveedor de energía y hace "lo que puede" para conseguir la energía más barata, cuyo coste le traslada luego a Renfe, en toda caso al mismo precio al que la recibe, sin ningún beneficio extraordinario.

Sin embargo, dada la subida de la luz en los últimos meses, el coste al que Adif consigue esta electricidad se ha disparado y ya habría ocasionado un incremento adicional en los costes de Renfe de más de 100 millones de euros. La compañía, según ha adelantado Táboas, ya está trabajando en alternativas que permitan abaratar el precio de la energía a través del autoconsumo, que espera poder presentar en los próximos meses.

Guerra de precios

Respecto a la liberalización ferroviaria, que ya ha supuesto la entrada de Ouigo en la red y el año que viene se producirá la incorporación de Ilsa, el presidente ha asegurado que su intención no es ir a una guerra de precios. "No nos vamos a permitir el lujo de ir a productos comerciales a pérdidas; no sé que harán los competidores, pero nosotros queremos que los servicios comerciales sean rentables y que los ciudadanos no tengan que poner dinero par complementar ese posible déficit en estos servicios", ha señalado.

Táboas ha aprovechado la ocasión para denunciar la diferente situación que se da en el proceso de liberalización entre los distintos países de Europa, algo a lo que también se ha referido previamente la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, asegurando que España llevará a Bruselas la "resistencia" de Francia a la entrada de Renfe en ese país.

En este sentido, Táboas ha defendido que otros países europeos no están apostando igual que lo ha hecho España por la entrada de la competencia en la red ferroviaria, añadiendo que la Comisión Europa "no está apoyando" en que otros países abran sus mercados a otros operadores.

"Nosotros intentamos vencer unos molinos que son más muchos mas fuertes que los molinos que nosotros ponemos para que vengan los demás. Es obvio que España es un país con una economía muy abierta y ha apostado por liberalización, pero no es tan obvio que otros países de Europa estén apostando por ello y que la Comisión no esté apoyándonos para que otros países abran sus mercados a otros operadores", ha concluido.