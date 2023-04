Endesa pide más estabilidad jurídica para su plan inversor y mira de reojo a Enel

La primera Junta General de Endesa tras el cese del CEO de su matriz Enel, Francisco Starace, se ha resuelto sin tensión alguna y con el visto bueno de los accionistas de la compañía a todos los acuerdos formulados por el consejo de administración. Entre estos se situaban la aprobación de operaciones financieras entre la energética española y su matriz por un valor de 3.000 millones de euros. La Junta ha registrado un quórum de asistencia del 84,174% del capital.

Pero si había un protagonista del evento, ese era Starace. El alto ejecutivo italiano, relevado de su cargo por indicación de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, ha sido halagado por su labor al frente de la filial tanto por el presidente, Juan Sánchez Calero, como por CEO de la compañía, José Bogas (refrendado en el cargo hasta 2026 el pasado abril), en medio de las nubes que suscitan los giros dados en la dirección de la matriz: "Starace ha sido un referente indiscutible en materia energética. Ha sabido valorar el importante papel que juega Endesa en el grupo Enel y quiero mostrarle mi más sincero agradecimiento por todos estos años juntos", expresó Bogas.

Los accionistas han dado el visto bueno a la formalización de una línea de crédito entre Endesa y la financiera de Enel a tres años por 1.125 millones de euros, así como otro préstamo a cinco años por 1.875 millones. También se han aprobado la compra de 4,5 TWh de gas natural licuado a Enel a cambio de 302,7 millones de euros; los contratos de servicios corporativos prestados por sociedades del grupo Endesa a su filial Gridspertise y de recursos técnicos para el desarrollo de renovables a Enel Green Power, entre otros.

También han aprobado la propuesta de su equipo directivo de elevar el dividendo inicialmente planteado hasta 1,5854 euros por acción, cifra que supone un reparto global de 1.679 millones de euros. También se ha aceptado la reelección del presidente Juan Sánchez-Calero y de los consejeros Ignacio Garralda Ruiz de Velasco, Francisco de Lacerda y Alberto de Paoli, sin que se hayan previsto modificaciones en el número de miembros del consejo de administración.

Bogas pide más estabilidad normativa

En su discurso, el CEO de Endesa, Jose Bogas, ha vuelto a reiterar su oposición al impuesto extraordinario fijado por el Gobierno alegando que "no ha habido beneficios caídos del cielo". La energética, que tiene recurrido este impuesto en la Audiencia Nacional, ha abonado 208 millones a la Hacienda pública en aplicación del gravamen. "Es una tasa a los ingresos, no a los beneficios extraordinarios que no han existido", ha proclamado. A su juicio, los resultados de la compañía —que cerró 2022 con un resultado neto de 2,398 millones de euros, un 26% más que el año previo— resultan de una "gestión acertada de múltiples variables".

El consejero delegado ha expuesto su postura a favor de la reforma del mercado eléctrico propuesta por la Comisión Europea, cuyo enfoque "va en la buena dirección", considerando que evita la intervención de precios sobre la generación y facilita la contratación en plazos más largos. Bogas también ha alertado que, para evitar "romper el mercado", es necesario que esta reforma sea "homogénea a nivel europeo, se haga con el mayor grado de consenso y que no haya soluciones particulares".

Bogas también ha criticado el gran número de cambios normativos, 131 en 24 meses según sus cifras, que "han generado distorsiones en el mercado y tensiones operativas" en un momento en el que "son necesarias grandes inversiones que garanticen la transición y la independencia energética", considerando que "hoy mas que nunca, es necesaria la estabilidad en lo regulatorio y lo jurídico".

En relación con los planes energéticos del Gobierno, ha reclamado una revisión de los escenarios fijados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para así "dar firmeza al sistema". También propone revisar los procedimientos para otorgar permisos en el despliegue de instalaciones renovables y aportar más seguridad jurídica a las inversiones en redes de distribución o puntos de recarga.

Endesa cerró 2022 con un total de 12,3 millones de clientes de luz y gas en España y Portugal. Pese a las subidas de precios de ambos suministros, incrementaron su base de clientes en el mercado libre en 900.000 más, hasta 6,8 millones. Mantendrá su intención inversora, con 8.600 millones de euros destinados a generación renovable, redes de distribución o puntos de recarga para vehículos eléctricos. Al finalizar el trienio, Endesa sumará 4.400 megavatios (MW) de potencia (3.000 de solar y 1.400 de eólica) hasta rozar los 14.000 MW, un 50% más que en 2025.