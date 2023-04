Endesa y Enel formalizan 3.000 millones de financiación en pleno relevo de Starace

Endesa celebra este viernes su junta general de accionistas bajo la sombra de los relevos anunciados en la cúpula de Enel, que perderá a su primer ejecutivo, Francesco Starace, matriz de la eléctrica española con el 70% del capital, por la decisión del Gobierno italiano. Entre los puntos del orden del día, destacan la aprobación de una serie de operaciones financieras vinculadas con el grupo energético transalpino, como líneas de crédito y préstamos, la contratación de servicios corporativos prestados por sociedades de Endesa a Gridspertise Iberia y la contratación de recursos técnicos asociados al servicio de ingeniería para el desarrollo de renovables a Enel Green Power, entre otros.

En concreto, según el punto 12.1, los accionistas darán luz verde a operaciones financieras por un importe total de hasta 3.000 millones de euros. Endesa y la financiera de Enel formalizarán así una de línea de crédito a tres años por un importe de hasta 1.125 millones de euros, y un préstamo a cinco años por hasta 1.875 millones de euros. Además, otro de los puntos más importantes es la operación vinculada de Endesa para la compraventa a Enel durante este año de aproximadamente 4,5 TWh de GNL por 302,7 millones de euros.

Endesa afronta los cambios en su matriz con el futuro bien atado, al menos a corto plazo. La eléctrica presentó en noviembre del año pasado su plan estratégico a 2025, con una inversión comprometida de 8.600 millones de euros, mientras que en abril José Bogas fue reelegido como consejero delegado por otros cuatro años, hasta 2026. No obstante, desde la compañía española miran de reojo la renovación de la cúpula de Enel propiciada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Adiós a Francesco Starace

La sorpresa saltó cuando el Ejecutivo transalpino comunicó que no renovará a Francesco Starace como consejero delegado de Enel y, por tanto, como vicepresidente de Endesa. Entró en la compañía en el año 2000 y, desde 2014, ejercía como CEO. Además, ha ocupado distintos puestos desde entonces, entre los que destacan el de director del área de Business Power (desde julio de 2002 a octubre de 2005) y el de director de la División Mercado (desde noviembre de 2005 a septiembre de 2008). Desde 2008 a 2014, fue consejero delegado y director general de Enel Green Power, la filial de renovables de la sociedad.

Flavio Cattaneo y Paolo Scaroni son los elegidos por el ejecutivo de coalición, que conforman Hermanos de Italia, la Liga y Forza Italia, para liderar el grupo energético. Cattaneo es vicepresidente ejecutivo de la compañía de trenes de alta velocidad Italo y se le considera cercano al líder de la liga y ministro de infraestructuras y Transportes, Matteo Salvini. Por su parte, Scaroni fue consejero delegado de Enel entre 2002 y 2005 y volvería como presidente. Es presidente del AC Milan y vicepresidente de Rothschild.

No obstante, el relevo en la cúpula de la dueña de Endesa debe votarse en la junta de accionistas de la empresa del 10 de mayo. Covalis Capital ha sido el primer accionista en oponerse al nombramiento de ambos. El fondo británico, en el capital de Enel desde 2004 y que actualmente posee menos del 3%, señaló al Financial Times que la propuesta es resultado de un compromiso político y que son los accionistas los que deben elegir. Covalis no propone ningún candidato a consejero delegado, aunque en su lista como consejeros independientes incluye los nombres de Marco Mazzucchelli, Leilani C. Latimer, Francesco Galietti, Monique Sasson, así como los españoles Paulina Beato y Daniel Lacalle.

La economista Paulina Beato fue la primera presidenta de Red Eléctrica, tras su constitución como sociedad en 1985. También ha sido consejera de Banesto y Repsol, entre otras compañías. Por su parte, Daniel Lacalle, doctor en Economía y profesor de Economía Global y Finanzas, ejerce como gestor de fondos de inversión y figuró en la lista del Partido Popular para las elecciones al Congreso en 2019, aunque finalmente renunció a su acta de diputado.

Fuentes del sector consultadas por La Información consideran que el relevo en Enel no debe tener grandes consecuencias sobre la energética española al ser una de las franquicias más importantes del grupo y dado el alto grado de inversión comprometido a 2025. En la junta de este viernes también se reeligirá a Juan Sánchez-Calero, actual presidente no ejecutivo, como consejero independiente por cuatro años más. Los accionistas también votarán la reelección de Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña, y de Francisco de Lacerda, ex consejero delegado de Correos de Portugal, como consejeros independientes, así como de Alberto de Paoli, director financiero de Enel, como consejero dominical.

Asimismo, la junta de Endesa aprobará el reparto de un dividendo de 1,5854 euros brutos por acción con cargo al resultado del ejercicio 2022 (beneficio neto de 2.541 millones de euros) y al remanente de ejercicios anteriores. El dividendo será satisfecho el día 3 de julio de 2023. Para la compañía supondrá repartir un máximo de 1.678,5 millones de euros entre sus accionistas, de los que Enel percibirá un máximo de 1.176 millones de euros.

También se dará luz verde al incentivo estratégico 2023-2025, que incluye el pago en acciones de la sociedad. Es un sistema de retribución a largo plazo que tiene como principal finalidad recompensar la contribución al cumplimiento sostenible del plan estratégico de las personas que ocupan posiciones de mayor responsabilidad. Está dirigido al consejero ejecutivo, José Bogas, y a los restantes directivos del grupo Endesa con responsabilidad estratégica que sean determinados por el consejo de administración.

Para Bogas el incentivo base ('target') será de 518.000 euros, y el número máximo de acciones al que tendrá derecho será de 19.806. Tanto el pago mediante la entrega de acciones como en efectivo estarán sujetos a las reglas de abono y diferimiento que establezcan la política de remuneraciones y el consejo de administración y, en particular, a las cláusulas 'malus' y 'clawback' que correspondan. El devengo del incentivo está supeditado al cumplimiento de cuatro objetivos durante el periodo, entre los que figuran la reducción de emisiones de CO2 de Endesa en España y Portugal en 2025 (con una ponderación del 10% en el incentivo) y el porcentaje de mujeres en los planes de sucesión de la dirección en 2025 (también con una ponderación del 10%).

Noviembre, marcado en el calendario

No obstante, el primer gran hito para la empresa española tras la sacudida en la cúpula de Enel no será la junta general, sino que se producirá en noviembre con la revisión de plan estratégico actual. La eléctrica acostumbra a dar cuenta al mercado sobre su estrategia cada undécimo mes del ejercicio y, actualmente, tiene en marcha un plan de crecimiento del parque renovable para crecer en renovables y electrificar clientes.

En el 'Capital Markets Day' del año pasado, Endesa actualizó su estrategia para el trienio 2023-2025 elevando un 15% la inversión (hasta los 8.600 millones de euros citados anteriormente) para conquistar una potencia instala 'verde' de 13.900 megavatios (MW) frente a los 9.500 MW actuales. Tan solo para esta partida destinará 4.300 millones de euros, es decir, la mitad del plan. La nueva potencia renovable que se sumará al 'mix' energético de la compañía crece un 10% respecto al plan anterior, hasta 4.400 MW. De ellos, el 68% será solar y el resto, eólica. Según la empresa, el 91% del parque de generación peninsular quedará así libre de emisiones a cierre de 2025, en comparación con el 72% al cierre del curso pasado.