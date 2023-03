Los exempleados de Alu Ibérica exigen una solución para cobrar las indemnizaciones.

Los antiguos empleados de Alu Ibérica en A Coruña han vuelto a llevar a cabo una concentración en la Delegación del Gobierno en Galicia, para reclamar una solución que les permita cobrar la indemnización que aún deben percibir por parte de la administración. Asimismo, los trabajadores han reclamado una recolocación del personal que fue afectado por el cierre.

Mediante esta movilización nueva los dirigentes han avanzado que habrá nuevas protestas después de Semana Santa al sentirse "abandonados a su suerte", ha defendido el expresidente del comité de la empresa, Juan Carlos López Corbacho, en referencia a las administraciones, tanto Xunta como Gobierno central.

Mientras, la investigación policial que confirma que los últimos propietarios de la planta de A Coruña y de Avilés vaciaron las cuentas con la compra de criptomonedas, ha asegurado que no les ha sorprendido y que los primeros en denunciar la situación fueron los trabajadores. Sobre su situación actual, Corbacho ha lamentado que se enteren por "la prensa" del interés de Resonac e Ignis por la fábrica. "No se está contando con nosotros, no tenemos información ninguna de posibles proyectos y el impacto que puede generarse".

Al respecto, ha incidido en que, en su momento, los compromisos de las administraciones fueron "muy claros" y ha insistido en que debe tenérseles en cuenta de cara a una recolocación. "La situación es indignante, ya está bien de jugar con nosotros", ha sentenciado el antiguo expresidente de la firma cerrada.

Además, ha vuelto a reclamar la intervención de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para que el fondo de garantía salarial (Fogasa) les adelante el pago de sus indemnizaciones a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva sobre el recurso presentado por el grupo de trabajadores que renunció la reventa.

Postura de la Xunta

Por su parte, el conselleiro de Economía, Francisco Conde, ha manifestado que en estos momentos se está "en una fase del proceso concursal para identificar cuál puede ser la oferta que permite dar continuidad a la actividad industrial" Así, ha instado a esperar a ver "si hay alguna otra oferta", además de la ya presentada, y luego a que el administrador concursal "pueda resolver". "Y cuando se conozca la propuesta ganadora desarrollar un trabajo importante para atender las necesidades desde el punto de vista laboral e industrial".

Por otra parte, ha aludido al "compromiso" con los extrabajadores para "que puedan tener una oportunidad y se puedan incorporar" al posible proyecto y ha asegurado que la "voluntad" de la Xunta es acompañarles en "las necesidades de formación" que estos tengan de cara a un nuevo empleo.