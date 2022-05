Las firmas emergentes de 'Google for startups' captaron un 45% más en 2021. 

La inversión recaudada por las firmas emergentes del programa 'Google for startups' en 2021 ascendió a 90,1 millones, un 44,86% más que el año anterior, con lo que desde que se puso en marcha esta iniciativa las startups participantes han conseguido levantar 898,5 millones de euros, según datos de la tecnológica publicados este lunes. De esta forma, las startups alumni que han levantado financiación lo han hecho de media un 115,9% más que las no alumni. "España se encuentra actualmente en un momento interesante de crecimiento y profesionalización del ecosistema emprendedor, captando la atención de inversores y talento internacional. El año 2021 se presentó con volúmenes récord de inversión recibida por las startups españolas, con más de 400 operaciones de inversión que supusieron un nivel de inversión total de 4.300 millones de euros", ha señalado la directora de Google for Startups para Europa, Oriente Medio y África, Sofía Benjumea.

La directiva ha señalado en un comentario a Europa Press que el año pasado fue también "muy interesante" en cuanto a rondas de capital más avanzadas, como son las rondas serie C y de 'growth'. "A medida que las startups crecen, sus necesidades financieras también evolucionan, especialmente cuando hacer crecer el equipo y la expansión a nuevos mercados pasan a la parte superior en la lista de necesidades", ha señalado Benjumea. Esas rondas posteriores suelen requerir la entrega de más métricas, como demostración del 'product market fit', la adopción del producto y su recurrencia de utilización. De esta forma, a las startups que planean levantar rondas más grandes generalmente "se les pide un conocimiento sólido de sus mercados y de las métricas de adquisición, así como retención de clientes más relevantes".

Benjumea ha recordado que estas métricas deben combinarse con un equipo sólido, "capaz de atraer talento y una visión ambiciosa para su negocio". Respecto a sus ingresos, el 67,87% de las startups ha reportado un incremento de los ingresos mensuales con respecto al año 2020, en tanto que los ingresos mensuales de las startups alumni son un 105% más altos de media que los de las non alumni, según el 'Impact Report'. Entre las compañías que han recibido financiación, Google destaca a Rated Power, que levantó una ronda de financiación de cinco millones liderada por Seaya Ventures e Indoven, con una ronda de dos millones de euros, entre otros.

El empleo es otro de los puntos que destaca Google en su informe: las startups que han formado parte de Google for Startups han generado de media un 25% más puestos de trabajo que aquellas que nunca han participado en nuestros programas. Las startups de la comunidad crearon el año pasado 840 nuevos puestos de trabajo, un 16% más que en 2020, y el 28,6% de las startups atribuye la contratación directamente a nuestro apoyo. La cifra de nuevos empleos asciende hasta los 7.173 desde que la tecnológica inició el programa en 2015, mientras que a nivel global son 50.057 empleos en 2021 y más de 180.198 desde 2015 entre los campus de Londres, Sao Paulo, Seúl, Tel Aviv, Tokio y Varsovia.

Benjumea ha señalado a Europa Press que las startups podrían tener una mayor dificultad para conseguir financiación en 2022 y 2023, con procesos más demorados y una mayor exigencia, "algo que obligará a los fundadores a que se preparen con más antelación". La directora de Google for Startups par Europa, Oriente Medio y África ha explicado que la previsión se debe a que hay una gran incertidumbre, después de casi dos años de crecimiento acelerado del mercado y de la cantidad de capital levantado por los fondos de capital de riesgo. No obstante, Benjumea ha destacado que "estamos viviendo tiempos de gran disponibilidad de capital para inversión en startups, con un número creciente de fondos levantados, no solo en España sino en todo el mundo".