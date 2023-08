El fondo Roark Capital cierra la compra de la cadena de bocadillos americana Subway

No hay plazo que no se cumpla y Roark Capital ya ha cerrado por completo la compra de Subway. Hace unos días la firma de capital privado anunciaba que estaba ultimando la adquisición de la cadena de restaurantes de comida rápida especializada en bocadillos. Aunque no se han dado los detalles específicos de la transacción, hace unos días el diario americano 'The Wall Street Journal' apuntaba que podría rondar los 9.600 millones de dólares; es decir, unos 8.825 millones de euros.

"Esta transacción refleja el potencial de crecimiento a largo plazo de Subway y el valor sustancial de nuestra marca y nuestros franquiciados en todo el mundo", dijo John Chidsey, consejero delegado de Subway, quien defendió que la cadena tiene un futuro brillante con Roark. Desde su fundación en 1965, Subway había sido propiedad de sus dos familias fundadoras y en la actualidad es la octava cadena de restaurantes más grande de Estados Unidos.

Según fuentes conocedoras de la situación, la compra de Subway se iba a completar esta semana, después de una larga pugna entre distintos fondos, incluidos TDR y Sycamore, aunque el periódico estadounidense apuntaba a que aún podría llegar una oferta mayor por parte de algún grupo interesado, que en este caso fue Roark Capital, también propietario de Dunkin y Arby's.

Subway ha conseguido una facturación de 9.800 millones de dólares (9.009 millones de euros) en el país, donde cuenta con 20.810 puntos de venta, según la firma de investigación de mercado Technomic. A pesar de los cierres acometidos en Estados Unidos, la cadena se está expandiendo en el extranjero, después de firmar 15 acuerdos con franquiciados internacionales desde 2021 con el objetivo abrir alrededor de 9.000 restaurantes, incluyendo la apertura de casi 4.000 ubicaciones en China en los próximos 20 años.