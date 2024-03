Forestalia peleará en la Justicia la pérdida del acceso a la red para diez plantas verdes.

Forestalia no da nada por perdido. El grupo de renovables aragonés recurrirá ante la Audiencia Nacional la pérdida del acceso y conexión para una decena de parques, mientras está a la espera de que la Generalitat de Cataluña se pronuncie sobre los más de 300 kilómetros de líneas de alta tensión que ha proyectado en la región.

Fuentes de la empresa aseguran a La Información que presentarán un contencioso-administrativo tras que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tumbara previamente su intento, tal y como publicó este medio. En total tiene afectados ocho parques eólicos y dos solares, todos proyectados en Aragón y que suman una potencia de 480,2 megavatios (MW).

El motivo por el que perdió el acceso y conexión fue por no presentar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en plazo, aunque desde la compañía alegan que el no cumplir con este hito es culpa de la administración correspondiente por no elaborar el documento a tiempo, algo que también le ha ocurrido a Aena con sus plantas solares fotovoltaicas de Tenerife y Mallorca.

En defensa del despliegue de las renovables

"Forestalia siempre ha defendido la oportunidad que suponen las inversiones en energías libres de carbono, tanto para los territorios productores como para los que acogen las energías limpias, y seguirá defendiendo el despliegue de las renovables como oportunidad laboral y de desarrollo socioeconómico”, aseguran desde la empresa. La compañía reclamó a Competencia la suspensión del afloramiento de capacidad para el nudo Jundiz 220 kV. No obstante, debido a la rapidez con la que se resolvió el conflicto, el regulador no tomó ninguna medida al respecto, que en todo caso señala que habría sido de carácter provisional

Las empresas a las que se les retira los permisos descuelgan de Fernando Sol SL, la patrimonial de Fernando Samper, dueño de Forestalia. El empresario ha creado varias filiales bajo el nombre de Energía Inagotable (Energía Inagotable de Ryu, Energía Inagotable de Saya, Energía Inagotable de Sabik, etc) cuya razón social es la producción, venta y comercialización de energía eléctrica y térmica de origen renovable (eólica, fotovoltaica y de cualquier otro tipo), y a través de las cuales planea seguir creciendo en el negocio de las energías 'verdes'.

Nueva pugna tras el ruido con sus 'autopistas eléctricas'

Forestalia abre así otro frente mientras dirime el de sus 'autopistas eléctricas'. El grupo en manos de Samper aspira a construir una red de evacuación de alta tensión (400 kV) conformada por al menos seis líneas, que atravesarían hasta una docena de provincias con más de 1.300 kilómetros de cable y centenares de torres. En concreto, además de atravesar Huesca, Zaragoza y Teruel -donde se ubican los parques de Forestalia-, pasarían por Álava, Bizkaia, La Rioja, Burgos, Navarra, Lleida, Tarragona, Barcelona y Valencia, afectando por tanto a seis comunidades autónomas: País Vasco, La Rioja, Navarra, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Cataluña.

El Ministerio para la Transición Ecológica otorgó las DIAs condicionadas en todo caso a los informes favorables de los órganos medioambientales autonómicos. En el caso concreto de Cataluña, aspira a descargar en Barcelona la electricidad generada en siete parques eólicos y fotovoltaicos de Huesca. En el eje sur, Forestalia está a la espera de la Generalitat, mientras que en el eje norte, es la empresa la que todavía tiene que enviar la propuesta. Por su parte, en el centro no tiene ninguna restricción.

La iniciativa cuenta con el rechazo de varias de las comunidades autónomas colindantes con Aragón y los municipios por los que pasarían los cables también se oponen. La Rioja y Navarra ya han presentado sendos recursos contra el ‘ok’ de la cartera que dirige Teresa Ribera. Forestalia nació en 2011 pero saltó a la palestra cinco años más tarde cuando se adjudicó 408 MW eólicos y de generación mediante biomasa en la primera subasta ministerial de energías renovables en España, "tras un largo periodo de incertidumbre y falta de definición del sector", según señala la propia empresa, destacando que fue el primer promotor que renunció a todo tipo de ayudas y subvenciones. Un año más tarde se llevó nada más y nada menos que 1.500 MW eólicos y fotovoltaicos en las pujas entre mayo y julio.