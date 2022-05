La Fundación Unicaja plantea retrasar un mes el 'test de idoneidad' de Medel

La Fundación Unicaja vuelve a reunirse este jueves para dar salida al informe de idoneidad de su presidente, Braulio Medel, solicitado por el Protectorado de Fundaciones Bancarias el pasado mes de marzo con la condición de resolverlo en un plazo de dos meses. Sobrepasado el ecuador para esta tarea por los problemas para encontrar una firma independiente dispuesta a llevar a cabo esta misión, el primer accionista de la entidad bancaria sopesa ahora solicitar una prórroga extraordinaria de un mes adicional ante el organismo dependiente del Ministerio de Economía. El objetivo es poder llevar a cabo este test con la mayor diligencia posible.

El Patronato de la Fundación se ha movilizado desde la primera hora de esta mañana para trasladarle a sus vocales la nueva fecha para una reunión extraordinaria. El día seleccionado finalmente ha sido este jueves 12 de mayo. El encuentro abordará nuevamente la figura de Braulio Medel, quien ha sido presionado en los últimos meses para que abandone la entidad. Él mismo cedió hace apenas un mes cuando afirmó que adelantaría el final de su mandato, pero en las últimas semanas ha sorprendido a varios integrantes de la Fundación por no concretar sus planes.

La posibilidad de extender la fecha de entrega del informe Medel llega tras haber encontrado a una firma independiente dispuesta a estudiar la figura de su presidente y concluir si es idóneo para su puesto. El encargado será finalmente Baker & McKinze, quien ha dicho sí después de que varios candidatos como Deloitte y Uría Menéndez hayan rehusado realizar este trabajo. Las fuentes consultadas explicaron que el por qué del no de estas entidades estaban en el miedo a que una conclusión favorable a Medel se interpretase como un desaire al ministerio que dirige la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

El encargo a Baker & Mckinze, sin embargo, ha llegado más tarde de lo esperado, lo que invita a pensar que no se podrá cumplir con el mandato establecido por el Protectorado de las Fundaciones Bancarias. Esta entidad, que depende directamente del Ministerio de Economía, solicitó en marzo estudiar la "idoneidad" de Medel porque tenía "dudas" de que reuniese los requisitos necesarios para seguir al frente de la Fundación Bancaria Unicaja. Para completar la revisión, dio dos meses de margen, plazo que ahora parece abocado a incumplirse sin una prórroga.

Nervios y críticas

La incertidumbre sobre este trabajo ha provocado distintas críticas dentro y fuera del seno de la Fundación Bancaria Unicaja. El presidente de la Plataforma Salvemos Unicaja, Pedro Moreno, explicó a este medio que la solución podía pasar por encargar el informe de idoneidad a la propia Abogacía del Estado, pues entendía que el cuerpo jurídico de la administración era el mejor preparado para este tipo de labores, además del más independiente.

Otras voces han vuelto a señalar a Medel. Es el caso del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien afirmó desconocer el motivo por el que se estaba retrasando la decisión de su salida. De la Torre aseguró que esta crisis pública le "preocupa" porque da la impresión de que lo que quiere el todavía presidente es ganar tiempo. "Como lo que ha pasado en este tiempo atrás no me ha gustado, me temo que siga en esa misma línea que ha venido hasta ahora actuando", zanjó.