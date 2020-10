Como afectaría a los clientes de Liberbank la fusión con Unicaja

Primero fueron Caixabank y Bankia. Ahora, las que siguen inmersas en negociaciones de fusión son Unicaja y Liberbank, quienes iniciaron contactos y formalizaron conversaciones de forma oficial a principios de octubre. Por lo pronto, y tal y como publica La Información este viernes, la entidad malagueña estaría dispuesta a ceder ante la asturiana y aceptar la ecuación de canje. Así las cosas, las cifras que ahora volverían a estar sobre la mesa son el 42% para Liberbank y el 58% para Unicaja, las mismas que dinamitaron las negociaciones hace un año.

Con estos números sobre la mesa, el canje de la operación incluiría una prima para Liberbank -igual que se ha hecho con Bankia en el caso de la unión con CaixaBank-. De tomarse como referencia el desempeño en bolsa de los últimos tres meses antes de que se hiciese pública la vuelta a las negociaciones, se obtendría un peso de poco más del 61% para el absorbente, Unicaja, y casi un 39% para el absorbido, Liberbank.

Todavía es pronto para concretar de qué modo afectaría esta fusión a los clientes de los dos blancos. Por lo general, tras este tipo de uniones, las entidades resultantes acostumbran a homogeneizar las condiciones de sus productos, así como sus tarifas, pero no se trata de un proceso inmediato.

Las cuentas de los clientes

En el caso de modificarse las condiciones de algunos productos, con el fin de unificar la oferta actual de Unicaja y Liberbank, las entidades avisarían con dos meses de antelación. Es el margen que, se supone, tendría el cliente para aceptar los nuevos requisitos o cambiar de banco.

Los clientes de Liberbank, que sería la absorbida, experimentarían más cambias, ya que el IBAN de las cuentas podría cambiar, algo que, en cualquier caso, no supondría ningún perjuicio para los clientes.

¿Hipotecas o préstamos?

Si la fusión resulta favorable, las hipotecas o los préstamos no se verían afectados. Los titulares mantendrán las condiciones ya que se trata de contratos con una duración definida, por lo que no podrían modificarse de forma unilateral.

Los requisitos para bonificar el tipo de interés de los créditos también serían los mismos tras la fusión (si una hipoteca rebaja el interés en un punto porcentual al domiciliar la nómina, tras la unión, esto no cambiaría). No obstante, las condiciones particulares de los productos vinculados sí podrían verse alteradas si no aparecen fijadas en las escrituras. Por ejemplo, las primas de los seguros podrían ser diferentes tras la renovación, se podrían incluir nuevas comisiones en tarjetas, etc.