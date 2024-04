El Gobierno exigirá designar un consejero tras su entrada en el capital de Telefónica

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado durante una entrevista en La Sexta que el Gobierno pedirá un asiento en el consejo de administración de Telefónica tras la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que recibió el encargo del gobierno de adquirir hasta el 10% del capital de la teleco dirigida por José María Álvarez-Pallete. Sin embargo, el ministro no ha aclarado si en el Ejecutivo ya tienen en mente algún nombre concreto para uqe represente a la Sepi. "No me corresponde a mí", ha apuntado.

El titular de Economía tampoco ha aclarado si el movimiento en la teleco puede conducir a la entrada en otras empresas como Talgo, de plena actualidad por la oferta pública de adquisición (OPA) impulsada por el grupo húngaro Ganz-Mavag (Magyar Vago, y se ha limitado a poner de relieve el rol estratégico de la operadora. "Creo que la reflexión en torno a nuestras empresas estratégicas no tiene tanto que ver con la presencia del Estado o no. Esto es más una discusión de los años 90. Yo creo que aquí es una discusión relativa a la defensa de los intereses estratégicos de las empresas españolas. Y en este caso, en Telefónica, que esté el Estado. Es un socio estable, de largo plazo, es una buena noticia". ha apuntado el minsitro.

El pasado 25 de marzo la SEPI comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la adquisición de un paquete accionarial de Telefónica equivalente al 3,044% del capital social de la compañía. De hecho, el Ministerio de Hacienda aprobó la inyección de 500 millones de euros a la SEPI para afrontar la adquisición de acciones de Telefónica, según figura en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y adelantaron varios medios de comunicación.

La entrada en escena de Sepi es consecuencia directa de la irrupción en el capital social de la teleco del operador saudí STC, que controla el fondo soberando del país PIF (Public Investment Fund), el pasado mes de septiembre. En concreto, STC se hizo con un 9,9% del accionariado de Telef´ponica a través de acciones directas (4,9%) y de derivados financieros (5%). Una operación que se valoró en 2.100 millones de euros.

No obstante, fuentes del mercado consultadas por EP, han asegurado que la SEPI tendría aparcado otro 2% más del capital social de Telefónica en derivados financieros y que, en principio, la intención sería aflorarlo "en breve". Con ese 2% adicional la participación del Estado en la compañía se situaría en el 5%, un peso en el capital social de la teleco similar al que tienen ahora mismo Caixabank (si se suma la participación de CriteriaCaixa) y BBVA, dos de los integrantes del denominado 'núcleo estable' de Telefónica.

Junta de Accionistas 'blindada'

En este contexto, cabe recordar que Telefónica celebrará el 12 de abril su próxima junta general de accionistas, en la cual se prevé, según figura en el orden del día de la misma, la "reelección, ratificación y nombramiento, en su caso, de consejeros". En concreto, está prevista la reelección de Isidro Fainé, José Javier Echenique, Peter Löscher, Verónica María Pascual y Claudia Sender, así como la ratificación de Solange Sobral y Alejandro Reynal, estos últimos dos nombrados el pasado 13 de diciembre.

El reglamento de la junta de Telefónica estipula que los accionistas que representen al menos un 3% del capital social de la empresa pueden solicitar un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día --aunque no podrían ser modificaciones que implicasen nombrar consejeros--. Sin embargo, esa petición debe realizarse dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. Por lo tanto, ese plazo de cinco días ya ha expirado debido a que la convocatoria se publicó el pasado 8 de marzo, por lo que la junta no podrá nombrar consejeros distintos a los que ya figuren en la propuesta de acuerdos del orden del día.